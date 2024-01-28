大掃除小心「五十肩」纏身！醫：手舉不起來睡不著 預防4招必學
即將迎來農曆春節，寒流結束後，家家戶戶也開始進行年終大掃除，扶原中醫診所醫師鍾明君表示，一名58歲的女性因為年終大掃除，導致右肩數週反覆疼痛反，且無法順利抬高，經診斷後為肩周炎（五十肩），提醒民眾，大掃除除了當下要避免長期維持相同姿勢，也要保持肩部溫暖、平時就應多作肩部運動，以免徒增傷痛。
記者張志浩／綜合報導
鍾明君指出，這位58歲的女性在年終大掃除後前往診所，面對五十肩，她曾嘗試過貼貼布和熱敷，但疼痛在夜間仍有加劇的情況，甚至影響睡眠。鍾明君說明，患者右肩部周圍有明顯的壓痛，上肢活動如抬高、外展受限，診斷為肩周炎。
鍾明君解釋，肩周炎是肩關節的退化性病變，導致關節囊和周圍組織發炎，如果放任發炎物質持續在關節囊內累積，隨時間發展，肩膀上肢活動角度就會大幅受限，即為五十肩。治療方面，除了針灸局部穴位，如肩井、肩貞、臑俞、曲垣、天宗等，也可透過浮針療法和拔罐，大約經過5次回診後，患者肩膀至上肢的活動度有明顯改善。
而針對預防五十肩，鍾明君也提出4項建議：
1、進行年終大掃除時，注意姿勢，避免長時間保持同一動作，以免肩部肌肉過度緊繃。
2、保持肩部溫暖，避免因寒冷而加重肩部不適。
3、減少在大掃除時提舉重物，尤其是高於肩部的物品，且切記勿瞬間出力、用力過猛。
4、平時做一些肩部復健運動，如鐘擺運動、牆壁攀爬運動，有助於保持肩關節的靈活性。