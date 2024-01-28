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網紅偷吃再放回架上：「不會被發現」　全聯提告、家樂福絕不和解

▲小網紅「詹姆士」多次拍片示範，如何在全聯、家樂福白吃白喝、盡情試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
▲小網紅「詹姆士」多次拍片示範，如何在全聯、家樂福白吃白喝、盡情試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）

記者黃韻文／綜合報導

短影音時代，為了快速攫取觀眾目光，不時出現誇張脫序的行為。超過6千人追蹤的小網紅「詹姆士」，拍片示範如何在賣場吃到飽，包括直接打開零食、飲料試吃，再原封不動擺回架上，並嘻皮笑臉稱「反正不會被發現」。全聯表示將採取法律行動，受害者之一家樂福也透露，絕不接受和解。

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以為開玩笑就沒事？名為「詹姆士」（詹哥）的小網紅，在Instagram平台超過6千人追蹤，日前以「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到爽」為題，拍下自己在賣場內盡情白吃白喝的畫面。

▲小網紅「詹姆士」在全聯拍片，手法熟練的打開腰果試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
▲小網紅「詹姆士」在全聯拍片，手法熟練的打開腰果試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
影片一開始詹姆士便自信表示：「吃不喜歡就放回去」，隨即用「帶逛」的姿態，在全聯內大搖大擺打開優酪乳試喝、開封腰果試吃，還和一旁拍片友人一起分享，最後再將商品直接放回架上。

去年他也用同樣手法拍片，在家樂福打開不同口味的品客，最後也是蓋回蓋子說「放回去就好了」，並將喝過一口的果汁鎖上瓶蓋，同樣放回貨架上，並建議觀眾保存收藏影片，「以後會用到」。

▲小網紅「詹姆士」在家樂福拆封不同口味的洋芋片試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
▲小網紅「詹姆士」在家樂福拆封不同口味的洋芋片試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
律師賴彥杰回覆《NOWnews》詢問指出，以上行為涉嫌觸犯刑法第320條第1項竊盜罪，另就餅乾糖果的損失，也涉及民法侵權行為、不當得利等民事賠償責任。賴彥杰律師補充，一般民眾若先打開商品再結帳，一般店家不會太嚴格，通常不會認為主觀上有犯罪故意。

但若是故意拍片假裝「白吃白喝」，即便事後實際上有完成結帳，但影片誤導社會大眾，仍可能涉及社維法第63條第1項、散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

▲小網紅「詹姆士」以帶逛姿態，教觀眾如何白吃白喝。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
▲小網紅「詹姆士」以帶逛姿態，教觀眾如何白吃白喝。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
針對此事件，全聯回應表示，門市貨架商品採專人分區管理，門市人員每日會多次巡檢賣場商品，採高標準商品管理作業，提供消費者安心的購物環境。

而該網友在門市逕行拆封試吃未結帳商品，並將開封後的商品放回架上，過程拍攝影片並上傳網路一事，全聯表示：「該行為已觸法，本公司已將相關事證錄影存證並交由公司法務。」

全聯指出，為了維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，呼籲民眾切勿模仿、以身試法。

家樂福則回應，影片之一發生在去年，當時已報警依法處理。家樂福強調，對此不良行為「一律報警依法處理」，並且「不接受和解」，以示對此行為嚴正看待。
 

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