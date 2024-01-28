網紅偷吃再放回架上：「不會被發現」　全聯提告、家樂福絕不和解

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影片一開始詹姆士便自信表示：「吃不喜歡就放回去」，隨即用「帶逛」的姿態，在全聯內大搖大擺打開優酪乳試喝、開封腰果試吃，還和一旁拍片友人一起分享，最後再將商品直接放回架上。
去年他也用同樣手法拍片，在家樂福打開不同口味的品客，最後也是蓋回蓋子說「放回去就好了」，並將喝過一口的果汁鎖上瓶蓋，同樣放回貨架上，並建議觀眾保存收藏影片，「以後會用到」。
律師賴彥杰回覆《NOWnews》詢問指出，以上行為涉嫌觸犯刑法第320條第1項竊盜罪，另就餅乾糖果的損失，也涉及民法侵權行為、不當得利等民事賠償責任。賴彥杰律師補充，一般民眾若先打開商品再結帳，一般店家不會太嚴格，通常不會認為主觀上有犯罪故意。
但若是故意拍片假裝「白吃白喝」，即便事後實際上有完成結帳，但影片誤導社會大眾，仍可能涉及社維法第63條第1項、散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
針對此事件，全聯回應表示，門市貨架商品採專人分區管理，門市人員每日會多次巡檢賣場商品，採高標準商品管理作業，提供消費者安心的購物環境。
而該網友在門市逕行拆封試吃未結帳商品，並將開封後的商品放回架上，過程拍攝影片並上傳網路一事，全聯表示：「該行為已觸法，本公司已將相關事證錄影存證並交由公司法務。」
全聯指出，為了維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，呼籲民眾切勿模仿、以身試法。
家樂福則回應，影片之一發生在去年，當時已報警依法處理。家樂福強調，對此不良行為「一律報警依法處理」，並且「不接受和解」，以示對此行為嚴正看待。