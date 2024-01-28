混血兒娛樂跨足電競成立戰隊 天團玖壹壹到場力挺

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「ANK Gaming」戰隊的選手陣容堅強，是GCS職業聯賽中唯一拿過二連霸的冠軍，同時也是第19屆杭州亞運代表選手，即將征戰2024 GCS傳說對決職業聯賽，前途無可限量。混血兒娛樂表示，成立ANK Gaming戰隊的核心理念，是期望能鼓勵更多年輕電競好手，勇於追尋屬於自己的舞台。雖然每位選手來自不同的家庭、混著不同血脈與成長背景，但在共同目標和對榮譽的渴望之下，達成一起出戰世界舞台的共鳴，兄弟齊心攜手BROMAN準備叱吒全場，讓世界都看見。
其中，BROMAN的想法源自於玖壹壹把所有支持、鼓勵他們的人都當作兄弟，以及形容新世代的年輕人，有著更多元化的想法，哪怕是各行各業，都可以有自己的生活態度，為自己的夢想闖出一條路。
戰隊負責人詹唯綸Alan表示，成立ANK電競戰隊的初衷，就是希望讓更多懷抱著職業夢想的選手們可以擁有舞台，電競選手如同藝人般，除了實力技術的磨練，更重要的是形象包裝，為電競選手的職涯增添多元發展，期望打造電競明星選手。
「混血兒娛樂」為台灣知名演藝經紀公司，旗下成員包含饒舌音樂團體玖壹壹、潤少、IVAN艾文、歐吉虎、縉Jin、Gambler、悟飛Luffy等藝人。混血兒娛樂作為台灣饒舌樂團的指標廠牌，集結了各式各樣的音樂人，持續締造台灣饒舌奇蹟。此次更是ANK Gaming成軍以來首度公開活動，吸引數百粉絲共襄盛舉，期盼ANK Gaming未來能拿下更多好成績，氣氛超嗨。