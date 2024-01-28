法官何星磊轉任律師　幫助更多需要幫助的人

混血兒娛樂跨足電競成立戰隊 天團玖壹壹到場力挺

▲混血兒娛樂跨足電競產業，宣布成立ANK Gaming職業戰隊，天團玖壹壹參與剪綵力挺。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
▲混血兒娛樂跨足電競產業，宣布成立ANK Gaming職業戰隊，天團玖壹壹參與剪綵力挺。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)

記者金武鳯/台中報導

近年來電競產業在台灣蓬勃發展，就連演藝經紀公司都跨足電競領域成立戰隊，開創業界先例！由台中饒舌大廠「混血兒娛樂」所組成的「ANK Gaming」職業戰隊，今(28)日舉辦戰隊成立暨粉絲見面會，吸引大批電競好手及粉絲到場，天團玖壹壹也參與剪綵，力挺台灣電競產業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「ANK Gaming」職業戰隊成立會，台中市運動局副局長游志祥代表市府到場祝賀。游志祥指出，台中市積極發展電競產業，已連續六年舉辦「電競嘉年華」活動，市府也鼓勵業者及年輕人透過民間力量，共同帶動電競產業軟硬體發展。


▲混血兒娛樂成立職業戰隊會上，天團玖壹壹到場剪綵，力挺台灣電競產業。(圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
▲混血兒娛樂成立職業戰隊會上，天團玖壹壹到場剪綵，力挺台灣電競產業。(圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
「ANK Gaming」戰隊的選手陣容堅強，是GCS職業聯賽中唯一拿過二連霸的冠軍，同時也是第19屆杭州亞運代表選手，即將征戰2024 GCS傳說對決職業聯賽，前途無可限量。混血兒娛樂表示，成立ANK Gaming戰隊的核心理念，是期望能鼓勵更多年輕電競好手，勇於追尋屬於自己的舞台。雖然每位選手來自不同的家庭、混著不同血脈與成長背景，但在共同目標和對榮譽的渴望之下，達成一起出戰世界舞台的共鳴，兄弟齊心攜手BROMAN準備叱吒全場，讓世界都看見。

其中，BROMAN的想法源自於玖壹壹把所有支持、鼓勵他們的人都當作兄弟，以及形容新世代的年輕人，有著更多元化的想法，哪怕是各行各業，都可以有自己的生活態度，為自己的夢想闖出一條路。


▲戰隊負責人詹唯綸Alan表示，成立ANK電競戰隊初衷，是希望讓更多懷抱職業夢想的選手，可以擁有舞台。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
▲戰隊負責人詹唯綸Alan表示，成立ANK電競戰隊初衷，是希望讓更多懷抱職業夢想的選手，可以擁有舞台。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
戰隊負責人詹唯綸Alan表示，成立ANK電競戰隊的初衷，就是希望讓更多懷抱著職業夢想的選手們可以擁有舞台，電競選手如同藝人般，除了實力技術的磨練，更重要的是形象包裝，為電競選手的職涯增添多元發展，期望打造電競明星選手。

「混血兒娛樂」為台灣知名演藝經紀公司，旗下成員包含饒舌音樂團體玖壹壹、潤少、IVAN艾文、歐吉虎、縉Jin、Gambler、悟飛Luffy等藝人。混血兒娛樂作為台灣饒舌樂團的指標廠牌，集結了各式各樣的音樂人，持續締造台灣饒舌奇蹟。此次更是ANK Gaming成軍以來首度公開活動，吸引數百粉絲共襄盛舉，期盼ANK Gaming未來能拿下更多好成績，氣氛超嗨。

「寬心園」推出個人外帶年菜 一個人也能獨享澎派好料

台中葳格尾牙「紅白交鋒」嗨翻天 500萬獎金人人有獎

龍井幼兒園寒冬送暖 50幼兒賀年舞曲溫暖長者的心

嘉縣長翁章梁行銷嘉義鮮Q米 親至台中辦試吃會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞