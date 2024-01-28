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景文高中學生斬獲紅點設計獎　作品靈感來自木柵集應廟中文昌君

▲景文高中學生高芯悅展獲德國紅點設計獎，木柵集應廟主委發放獎學金。（圖／木柵集應廟提供）
▲景文高中學生高芯悅展獲德國紅點設計獎，木柵集應廟主委發放獎學金。（圖／木柵集應廟提供）

記者邱新博／台北報導

台北市文山區木柵集應廟是當地信仰中心，每年考試季節會舉行三次文昌法會替考生祈福，庇佑考生，附近學校也會到集應廟參拜盼取得好成績。木柵集應廟表示，今年景文高中廣告設計科三年級學生高芯悅，以廟中文昌君為主題參加德國紅點設計獎斬獲新銳獎，更讓高芯悅得以保送國立大學。

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木柵集應廟位於文山區保儀路，主祀保儀尊王，成為當地的信仰中心，根據廟方表示，平時周圍學校如木柵高工、木柵國中、國小、景文高中學生多會到廟中祈福，期盼考試取得好成績；選舉期間，也多有候選人會到當地參拜。

廟方表示，台北市景文高級中學廣告設計科三年級學生高芯悅，參加國內全國高中職技藝競賽商業廣告類金手獎勇奪第一，更在2023年組隊出國參加德國紅點設計獎品牌設計與識別類，以「文昌帝君」為主題打敗各國選手，斬獲新銳獎，她笑說，每次參賽前，都會到廟裡參拜，祈求神明保佑自己發揮實力。

高芯悅說，自己每次參賽前都會特地到文山區在地著名廟宇木柵集應廟參拜，祈求保儀尊王（尪公）保佑，讓她能心靈平靜的發揮自己應有實力，屢獲佳績。她也特別感謝尪公的保佑，不僅可獲保佑，更能激發更多靈感，像是她與小組成員獲德國紅點設計獎品牌設計與識別類新銳獎，就是以廟裡面的文昌帝君做為發想，結合傳統文化與新的設計風格，果然獲得各國評審親睞。

▲景文高中學生高芯悅德國紅點設計獎得獎作品。（圖／木柵集應廟提供）
▲景文高中學生高芯悅德國紅點設計獎得獎作品。（圖／木柵集應廟提供）
高芯悅提到，贏得全國大賽第一名後，獲保送國立科技大學資格，目前鎖定國立雲林科技大學跨域整合設計學士，希望可以在大學時期，繼續學習各方面知識，朝向國手邁進，也希望自己之後能有機會，回到技職教育體系傳授經驗給有興趣的學生。

木柵集應廟主委張敏男表示，高同學很厲害也很乖巧，這次展獲全國第一，廟裡面也特別頒發獎學金祝賀，每年廟裡都會舉行三次文昌法會，替周邊學校跟需要的學生祈福，也可以點文昌燈與光明燈，家長可透過這樣的方式替自己小孩加油，歡迎家長可以多帶孩子來廟裡走走，讓神明替孩子加持保佑，大家可以考中自己心儀的學校。

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