T1／卡森斯首度砍下30分！雲豹114:88贏球 霍華德籃板紀錄被打破
T1台啤雲豹今（28）日進行洋將「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）現階段合約在聯盟的最終戰，卡森斯這一場首度在聯盟得分突破30分，攻下30分5籃板5助攻，另一名洋將威廉斯抓下24分33籃板，打破由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）保持的單場籃板紀錄，兩人幫助球隊以114:88擊敗臺南台鋼獵鷹。
記者黃建霖/桃園報導
卡森斯在來台灣之前就已經確定和台啤雲豹簽的是短約，目前只確定會在T1聯盟打4場主場賽事，另外也會和新竹攻城獅進行一場跨聯盟的交流賽，在二月前就會離台。
賽前雲豹營運長顏行書表示，卡森斯和雲豹球團雙方都有意願續約，不過卡森斯本人有其他行程必須先離台，至於後續是否還會回歸，目前還在努力達成共識，但不排除他還有機會再度和雲豹攜手奮戰。
這一場比賽卡森斯展現比前幾場更為強烈的進攻欲望，上半場就攻下17分，幫助雲豹隊在主場以51:37領先。同時場邊也發現一些花絮，雲豹主場的設備冒煙，獵鷹洋將威力因暈眩退場，兩者都引起了討論。
易籃再戰後，卡森斯火力持續加溫，第三節上場8分鐘攻下13分，個人單場得分已經來到30分，這也是他在T1聯盟首次單場突破30分，雲豹很快將分數突破到超過20分，並一度逼近30分，終場就以懸殊的差距拿下勝利。
卡森斯這一場18投11中，攻下30分，另有5籃板5助攻；而威廉斯則是抓下33籃板，過去聯盟單場籃板紀錄是由霍華德保持的31籃板，庫薩斯次之抓下30籃板，威廉斯今天也加入「30籃板俱樂部」的行列。
卡森斯賽後受訪時表示，「昨天我們比賽內容不理想，今天大家都有準備好，想在過年前拿下一場很棒的勝利，今天威廉斯表現很好，攻防兩端都給予球隊很大的貢獻。感謝球迷對我的愛，我都有感受到！」