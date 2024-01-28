達文西名作也遭殃！羅浮宮《蒙娜麗莎》遭法國抗議人士潑湯

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這不是第一次《蒙娜麗莎》面臨類似的破壞行為，羅浮宮從1950年代有遊客破壞後就開始針對這些名畫進行裝上安全玻璃等額外保護，自2019年起羅浮宮更稱已經安裝了一種強度更高的透明防彈玻璃來保護它，在2022年一名男性抗議人士就曾偽裝成坐輪椅的女子，向《蒙娜麗莎》丟蛋糕敦促大眾「想想地球」。
事實上，近年來歐洲許多名作在展示過程中都是被鋼化玻璃罩所保護，不少環保團體或異議活動人士在「不損及藝術品」的前提下以潑灑湯品、馬鈴薯泥或油漆的方式進行抗議，目的就是為了喚起外界的注意力。
這次兩名抗議女性所呼籲各方關注的是法國內部的農民抗議活動，過去幾天法國農民們走上首都街頭，要求停止不斷上漲的燃料成本以及簡化相關法規，兩名抗議者要求政府應該給予人們獲得「健康及永續食品」的權利，批評馬克宏政府的農業政策出了問題。
由於類似針對名作「破壞」的抗議事件屢傳，這些畫作都有玻璃層保護而毫髮無傷，館內人員也在第一時間舉起多件黑色隔板，將站在原地不動的抗議人士和《蒙娜麗莎》與其他觀眾隔開，同時疏導現場遊客離開該展間。儘管畫作都有玻璃層保護毫髮無傷，兩名抗議者仍可能面臨財產損壞和非法侵入等罪名。