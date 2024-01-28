祈錦鈅摟老公甜蜜亮相！產後上圍暴漲 喊話綠茶婊「別來攻擊我」
有「最美產婦」封號的女星祈錦鈅，去年5月和圈外人A先生閃婚，年底在加拿大誕下愛女，她返台後今（28）日首度露臉參與紅心字會的公益活動，罕見和老公甜蜜合體放閃，透露瘦了20公斤，恢復到產前的好身材，傲人上圍相當豐滿，最近她在IG自曝老公向女性友人抱怨，結果被挑撥夫妻間的感情，讓她氣到放話「要離開隨時請便」，不過兩人感情床頭吵床尾和，很快就和好了。
記者江芷稜／綜合報導
祈錦鈅表示，和老公剛成為新手爸媽，難免會為小事爭吵，沒想到A先生跟女性友人抱怨家庭瑣事後去洗澡，手機竟跳出對方傳訊息來碎嘴，「覺得你好可惜喔」、「跟這樣的人結婚了」、「我想大家都勸過你，但你還是結婚了」、「這女的不適合你」，她看了越想越氣，才會在IG發文公審，事後已經與老公和好，也反省自己個性太過衝動。
她認為抱怨是人之常情，但夫妻間的小事自行處理，不需要外人插手，希望另一半能多保護自己，但自己願意給老公私人空間，不會阻止他和對方來往，事後該女性友人主動道歉，誤會已經解開，她態度趨於緩和，「我謝謝她安慰我老公，但可以不要用攻擊我的方式」，強調夫妻感情不受影響。
產後升格為人母，祈錦鈅坦言起初會擔心事業受影響，但身材恢復迅速，產後至今暴瘦20公斤，甚至比產前更好，讓她自信滿滿，自認外型不輸給其他女人。祈錦鈅當媽後首度在公開場合露臉，穿著性感馬甲展露傲人身材，狀態保持得非常好，老公甜蜜摟著她的腰合照，婚姻生活相當美滿。
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