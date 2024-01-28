網紅賣場拍偷吃片慘了！急道歉曬明細「有結帳」　律師：恐罰3萬

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去年詹姆士也用同樣手法拍片，在家樂福打開不同口味的品客，最後也是蓋回蓋子說「放回去就好了」，並將喝過一口的果汁鎖上瓶蓋，同樣放回貨架上，並建議觀眾保存收藏影片，「以後會用到」。
對此，全聯及家樂福皆採取法律行動。全聯指出，為了維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，呼籲民眾切勿模仿、以身試法。家樂福則回應，影片之一發生在去年，當時已報警依法處理。家樂福強調，對此不良行為「一律報警依法處理」，並且「不接受和解」，以示對此行為嚴正看待。
事件爆發後，詹姆士遭到大批網友炎上，他不但緊急刪除影片，晚間也連同攝影師發布道歉影片，並表示「先前我們在全聯及家樂福拍攝的不當行為，誤導觀眾及影響到店家商譽問題，在這裡我們要統一跟被我們影響到的人，說聲對不起」。
詹姆士鞠躬道歉後說道「因為一時的衝動做了非常錯誤的示範，希望看影片的大家，不要被我們所誤導，我們也與全聯以及家樂福的分店聯繫過，並為我們所做的錯誤行為道歉，並且我們所使用的東西都是有結帳的，請各位網友不要再斷章取義，我們所做的所有行為都會負起相關的責任，以及我們會做後續的處理」。
最後兩人再度於鏡頭前二度鞠躬，向全聯、家樂福以及廣大的網友們致上深深的歉意。除此之外，詹姆士又曬出當天結帳明細，並寫下「所使用過的東西都有是有付款的」，不過貼文曝光後，多數網友都不買單，紛紛留言怒批轟「我看你去講給人家公司法務聽好了」、「我不要看你秀發票，我要看你秀傳票」。
不過，即使是完成結帳，仍有觸法疑慮。律師賴彥杰回覆《NOWnews》詢問指出，以上行為涉嫌觸犯刑法第320條第1項竊盜罪，另就餅乾糖果的損失，也涉及民法侵權行為、不當得利等民事賠償責任。賴彥杰律師補充，一般民眾若先打開商品再結帳，一般店家不會太嚴格，通常不會認為主觀上有犯罪故意。
但若是故意拍片假裝「白吃白喝」，即便事後實際上有完成結帳，但影片誤導社會大眾，仍可能涉及社維法第63條第1項、散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰。