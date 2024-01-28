台灣最強珍奶公佈！「冠軍地位稱霸30年」　春水堂、迷客夏輸給它

網紅賣場拍偷吃片慘了！急道歉曬明細「有結帳」　律師：恐罰3萬

▲詹姆士因在全聯及家樂福拍片，於賣場內盡情白吃白喝，遭到大批網友炎上，全聯及家樂福更怒而提告。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
▲詹姆士因在全聯及家樂福拍片，於賣場內盡情白吃白喝，遭到大批網友炎上，全聯及家樂福更怒而提告。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）

記者賴禹妡／綜合報導

網紅詹姆士（詹哥）在IG擁有破8千名粉絲追蹤，他近日因在全聯及家樂福拍片，於賣場內盡情白吃白喝，遭到大批網友炎上，全聯及家樂福更怒而提告。詹姆士今（28）日晚間發布道歉影片，同時曬出結帳證明，強調當時使用的產品都已結帳完畢，但律師賴彥杰指出，即使完成結帳，但拍片誤導大眾仍有可能觸犯社維法第63條第1項，恐處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹姆士日前以「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到爽」為題，拍下自己在賣場內盡情白吃白喝的畫面。影片一開始詹姆士便自信表示：「吃不喜歡就放回去」，隨即用「帶逛」的姿態，在全聯內大搖大擺打開優酪乳試喝、開封腰果試吃，還和一旁拍片友人一起分享，最後再將商品直接放回架上。 

▲小網紅「詹姆士」多次拍片示範，如何在全聯、家樂福白吃白喝、盡情試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
▲詹姆士多次拍片示範，如何在全聯、家樂福白吃白喝、盡情試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）  
去年詹姆士也用同樣手法拍片，在家樂福打開不同口味的品客，最後也是蓋回蓋子說「放回去就好了」，並將喝過一口的果汁鎖上瓶蓋，同樣放回貨架上，並建議觀眾保存收藏影片，「以後會用到」。 

▲小網紅「詹姆士」在家樂福拆封不同口味的洋芋片試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
▲詹姆士在家樂福拆封不同口味的洋芋片試吃。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
對此，全聯及家樂福皆採取法律行動。全聯指出，為了維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，呼籲民眾切勿模仿、以身試法。家樂福則回應，影片之一發生在去年，當時已報警依法處理。家樂福強調，對此不良行為「一律報警依法處理」，並且「不接受和解」，以示對此行為嚴正看待。 

事件爆發後，詹姆士遭到大批網友炎上，他不但緊急刪除影片，晚間也連同攝影師發布道歉影片，並表示「先前我們在全聯及家樂福拍攝的不當行為，誤導觀眾及影響到店家商譽問題，在這裡我們要統一跟被我們影響到的人，說聲對不起」。 

▲詹姆士因在全聯及家樂福拍片，於賣場內盡情白吃白喝，遭到大批網友炎上，全聯及家樂福更怒而提告。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
▲詹姆士遭到大批網友炎上，他不但緊急刪除影片，晚間也連同攝影師發布道歉影片，在鏡頭前向觀眾鞠躬道歉。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
詹姆士鞠躬道歉後說道「因為一時的衝動做了非常錯誤的示範，希望看影片的大家，不要被我們所誤導，我們也與全聯以及家樂福的分店聯繫過，並為我們所做的錯誤行為道歉，並且我們所使用的東西都是有結帳的，請各位網友不要再斷章取義，我們所做的所有行為都會負起相關的責任，以及我們會做後續的處理」。 

最後兩人再度於鏡頭前二度鞠躬，向全聯、家樂福以及廣大的網友們致上深深的歉意。除此之外，詹姆士又曬出當天結帳明細，並寫下「所使用過的東西都有是有付款的」，不過貼文曝光後，多數網友都不買單，紛紛留言怒批轟「我看你去講給人家公司法務聽好了」、「我不要看你秀發票，我要看你秀傳票」。 

▲詹姆士因在全聯及家樂福拍片，於賣場內盡情白吃白喝，遭到大批網友炎上，全聯及家樂▲詹姆士因在全聯及家樂福拍片，於賣場內盡情白吃白喝，遭到大批網友炎上，全聯及家樂福更怒而提告。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
▲詹姆士曬出當天結帳明細，並寫下「所使用過的東西都有是有付款的」。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）
不過，即使是完成結帳，仍有觸法疑慮。律師賴彥杰回覆《NOWnews》詢問指出，以上行為涉嫌觸犯刑法第320條第1項竊盜罪，另就餅乾糖果的損失，也涉及民法侵權行為、不當得利等民事賠償責任。賴彥杰律師補充，一般民眾若先打開商品再結帳，一般店家不會太嚴格，通常不會認為主觀上有犯罪故意。 

但若是故意拍片假裝「白吃白喝」，即便事後實際上有完成結帳，但影片誤導社會大眾，仍可能涉及社維法第63條第1項、散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰。 

網紅偷吃再放回架上：「不會被發現」　全聯提告、家樂福絕不和解

放火認愛19萬網紅女友！她高顏值＋火辣身材曝　床照閃炸2.9萬人

愛莉莎莎、Toyz、超哥爆1共同點！命理師警告這類人：龍年別使壞

遭超哥痛毆！Toyz揭不還手理由　親曝「被打第一念頭」：這人瘋了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞