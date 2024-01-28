桌球／狂賀！鄭怡靜直落四擊敗德國名將 拿下生涯首座WTT女單冠軍
台灣「桌球一姊」鄭怡靜在WTT果阿球星挑戰賽殺進決賽，冠軍戰直落四（11:8、11:8、17:15、11:6）擊敗世界排名第24名的德國選手米特蘭（Mittelham Nina），這也是鄭怡靜生涯首座球星挑戰賽單打冠軍。獲勝後鄭怡靜難掩激動比出「1」手勢，此站奪冠積分將「補血」600分，世界排名有望回升至第10名左右。
記者陳云茹/綜合報導
31歲的鄭怡靜投入職業賽場後女雙與混雙都曾斬獲金牌，但單打首金遲遲沒有開張，WTT系列賽生涯最佳成績要回溯到去年的果阿站，但當時冠軍戰遺憾不敵中國選手王藝迪，以亞軍作收。
此次WTT果阿球星挑戰賽，鄭怡靜接連擊敗韓國選手梁夏銀、地主球員阿古拉（Sreeja Akula），四強賽強壓摩納哥名將楊曉欣，金牌戰對米特蘭11:8拿下第一局，第二局雖略為膠著但仍11:8順利拿下。第三局激戰至DEUCE、在化解對手2次局點後喊出暫停，成功以17:15搶下關鍵第三局，第四局打出11:6，順利獲得生涯首座職業單打冠軍。
鄭怡靜與米特蘭過去曾有兩次交手，分別是在2016年瑞典公開賽及2019年WTT布達佩斯冠軍賽，兩次她都成功帶走勝利，今日再度獲勝，生涯對戰仍維持百分百勝率。
鄭怡靜此站賽前世界排名第18名，拿下冠軍後將進帳600積分及1萬美金，世界排名有望大躍進回到第10名左右。