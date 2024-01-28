好消息！北榮骨科醫師望年會上昏倒　院長內部信報喜：神經未受損

台北榮民總醫院27日晚間舉行望年會，一名骨科住院醫師在表演時突然當眾昏倒，緊急送醫，並在30分鐘內裝上葉克膜；北榮院長陳威明今（28）日受訪時證實此事，稍早陳威明發院內信報告好消息「住院醫師剛剛醒來了，我們醫療團隊實在太令人感動！」，表示經骨科、急診部醫師搶救後，該名醫師已甦醒，過了這一個大難關，確定神經沒有受損。 我是廣告 請繼續往下閱讀 以下為陳威明信件全文：報告大家一個好消息，住院醫師剛剛醒來了，我們醫療團隊實在是令人感動！太厲害了！非常謝謝骨科第一線參與搶救的醫護同仁，急診部的同仁，張效煌主任率領的ECMO團隊及心臟外科團隊，執行心導管檢查的心臟科醫護同仁，還有三樓心臟外科加護病房的辛苦的護理師，思源手術室同仁，消防局E M T團隊好朋友…..台北榮總以你們為榮🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️確定神經沒有受損，四肢活動正常，過了這一個大難關，希望心臟可以日漸恢復，我們團隊繼續努力，把我們的榮總人救回來！威明叩首感恩北榮望年會表演「骨科住院醫師突昏迷倒地」裝葉克膜 院長證實了Novavax缺貨！北榮宣布19日起暫停提供 長庚明起沒得打施明德辭世！北榮安排醫師說明？院方：家屬同意再行安排外傳施明德辭世！北榮揭最新病況 積極治療中