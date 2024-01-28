不僅蒙娜麗莎遭潑漆！法國農民難掩怒火　全國各地持續封路抗議

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《法新社》報導，於羅浮宮示威抗議的2名異議人士把湯品潑灑在牆面與保護畫作的防彈玻璃上之後，轉身詢問一旁拿起手機拍攝的遊客們，「是哪項比較重要？藝術還是獲得健康及永續食品的權利？法國的農業系統生病了，而我們的農民正在垂死耕作。」
報導指出，近期法國各地爆發了大規模的農民抗議運動，在法國最大農業組織「全國農民工會聯合會」（FNSEA）組織下，自26日起農民們就開始封鎖巴黎連接北部城市（Lille）、比荷盧聯盟（Benelux）以及英國的一條主要高速公路，這使得法國首都周圍出現嚴重的交通中斷和數公里的交通擁堵。
連日走上街頭的法國農民們，靠農業機具擋住主要道路進行全國串聯的示威，他們抗議政府的農業相關政策並沒有辦法幫助農業人口改善生活條件，同時要求政府改善農產品價格、設法提高農業收入、減少官方行政繁瑣程序，以及針對全球化下法國農產品受外國進口惡性競爭進行保護措施。
許多農民抗議政府採取的措施導致農家收入大減，並造成近幾年來農民自殺人數攀升，在一場「不出聲」遊行中，許多參與者在法國北方城市博維（Beauvais）對這些死去的農民農民默哀，他們多數因不堪勞動條件惡劣，壓力太大而輕生，另一場在法國西部勒芒（Le Mans）的抗議行動中，有憤怒的農民拉起寫著「馬克宏回答我們！」的橫幅向政府喊話。
面對法國農民的抗議，本月初甫上任的法國新總理艾塔爾（Gabriel Attal）宣布數項讓步方案，包含撤回逐步調降農用柴油補貼的規劃等，但抗議人士稱這些措施遠遠不夠幫助他們減輕財務與行政壓力。