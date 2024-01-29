台積電穩盤站回萬八！台股早盤漲逾70點 AI伺服器與散熱紅光滿面
美股上週五（26日）跌多漲少，台北股市今（29）日開高，早盤漲逾70點，來到18067點。權值王台積電穩盤，早盤早盤漲3元，來到647元。由於本周美超微將公佈財報，市場預估將有好成績，因此今日AI概念股紅通通，緯創、英業達、技嘉、緯穎漲1%以上。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數26日上漲60.3點，或0.16%，收38109.43點；那斯達克指數下跌55.13點，或0.36%，收15455.36點；標普500指數下跌3.19點，或0.07%，收4890.97點；費城半導體指數下跌130.15點，或2.91%，收4342.10點。
台北股市今日以18001點開出，早盤漲逾70點，來到18067點。晶圓代工龍頭、權值王台積電今日早盤漲3元，來到647元，其他重要電子股，如宏碁、華碩、國巨走高，大立光與台達電漲1%以上，但聯發科弱勢走跌，跌幅達1%，來到927元。
由於本周美超微將公佈財報，市場預估將有好成績，因此今日AI概念股，包括伺服器與散熱族群紅通通，建準、緯穎、雙鴻、欣興漲3到4%，光寶科也漲2%。緯創漲逾2%、英業達漲約1%、廣達漲0.8%、技嘉漲1.7%左右。
另外，長榮航解決罷工問題，早盤上漲5%，來到31.9元。華航漲幅也有0.7%。塑化族群今日也表現亮眼，台塑與台塑化回神漲1%，三芳漲逾3%，台達化漲幅則有5%。