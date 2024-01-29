最美小龍女李若彤「臉部凸起不明物」！駁整形疑雲 自曝罹患怪病
57歲香港女星李若彤因演出《神鵰俠侶》中的小龍女一角廣為人知，被封為「最美小龍女」。年過半百的她容貌保養得宜，不過近日她卻被網友捕捉到，在吃東西時，臉頰旁有凸起物，被質疑到醫美「進廠維修」，有粉絲立刻跳出替她澄清，憶起李若彤曾說過，這是因為她不愛喝水而罹患怪病的症狀。
記者薛羽彤／綜合報導
李若彤近日現身大陸汕頭，被民眾認出圍繞拍攝，影片中可以看出，李若彤即便已57歲，近距離拍攝仍看出她容光煥發，狀態很好。有民眾拍到她在吃東西時，臉頰會冒出兩顆不明凸起物，引發網友熱議：「她臉上是不是也動過呀！側邊兩包」、「臉頰怎麼有兩個疙瘩」、「我還以為是埋線」。
事實上，李若彤多年前受訪時就表示，自己罹患「怪病」，坦言拍攝《神鵰俠侶》時常熬夜，加上自己愛吃餅乾又不愛喝水，導致「口水分泌腺堵塞」症狀。而這個症狀就是在咀嚼食物時，口水腺會凸出來，她說：「一咀嚼就會成條好像手指凸出來，腫脹得厲害便會感到痛楚，我去按它，它就會扁平下去，但不會消掉。」
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