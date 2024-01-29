牽動與俄關係！芬蘭前總理、前外長進入總統決選

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選舉官員表示，投票率為71.5%，隨著所有選票開出，選前被看好的保守派前總理史塔布，獲得27.2%的選票；綠黨的前外交部長哈維斯托以獨立身份參選，獲得了25.8%的支持。
史塔布和哈維斯托將在2月11日決選。
史塔布稍早前告訴公共廣播公司Yle，「無論我在第二輪中面對誰，我們將就棘手的外交政策問題進行建設性、文明和良好的討論」。
雖然代表芬蘭國家元首以及最高統帥的總統，權力有限，但與政府合作，協助指導外交政策。這意味著歐洲不斷變化的地緣政治局勢，將會是勝選者未來的主要關注點。
芬蘭坦佩雷大學(Tampere University)政治學教授奧亞寧(Hanna Ojanen)表示，結果非常清楚，「看看進入決選的兩人，外交政策的經驗，可能是選民正在尋找的」。
在投票前，專家們曾認為，極右翼的芬蘭人黨(Finns Party)候選人赫拉阿荷(Jussi Halla-Aho)很可能會進入第二輪。但，最終他排名第三，得票率19%。
選民庫西泰(Hannu Kuusitie)告訴法新社，芬蘭需要一位具有「領導力和人道」的總統，「當然，在必要時，他也必須強硬」。
烏戰爭爆發後 與俄關係惡化
在俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭後，芬蘭與俄羅斯的關係惡化，這促使芬蘭放棄數十年來的軍事不結盟政策，於2023年4月加入北約組織(NATO)。
俄羅斯與芬蘭接壤長達1,340公里，對芬蘭加入北約組織已發出警告，表示將採取「反制措施」。
俄羅斯使用的一個武器是，人。截至2023年8月，芬蘭觀察到大量移民在沒有簽證的情況下，通過東部邊境入境。
芬蘭指控俄羅斯正推動移民進行混合攻擊以破壞穩定。芬蘭在去年11月關閉了東部邊境。
史塔布在25日選前的最後一次電視辯論中指出，「我們現在所處的情況是，俄羅斯，尤其是蒲亭(Vladimir Putin；俄羅斯總統)正使用人作為武器」，「這是一個移民問題，這是一個無情的、憤世嫉俗的措施。在這種情況下，我們必須把芬蘭的安全放在首位」。
至於哈維斯托則強調，芬蘭必須「向俄羅斯發出一個非常明確的訊息，即這種情況，不能再繼續下去」。
在後冷戰時期，芬蘭與俄羅斯保持良好的關係。現任總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)在擔任兩個6年任期後即將卸任。他曾經以和蒲亭的密切關係而自豪，但後來成為蒲亭的最尖銳批評者之一。
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