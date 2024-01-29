阿滴PO「3圖示英文上衣」認證多益能力：看得懂至少800分
百萬YouTuber阿滴經營英文教學頻道走紅，他也時常在社群分享自己的生活點滴，受到網友喜愛。昨（28）日阿滴在臉書上分享一件大學T哏圖，上面寫著「MY LIFE IS A…」搭配著貓咪、屁股、獎盃，考驗網友們的英文能力，阿滴表示「看得懂這個的，多益應該至少800。」
記者薛羽彤／綜合報導
阿滴昨日在臉書上分享一件大學T哏圖，上面寫著「MY LIFE IS A…（我的人生是個）」接著下面印著貓咪、屁股、獎盃三個圖示，阿滴表示「看得懂這個的，多益應該至少800（分）」網友們紛紛在底下留言猜測，「哈哈哈哈哈哈（先笑免得被發現）」、「竟然能這樣組合真厲害」、「有八百但看不懂」、「真是災難啊」、「對不起960沒看出來。」
雖然阿滴沒在留言區解答，但不少網友都已拼湊出，「貓咪、屁股、獎盃」分別為Cat、Ass、Trophy，加在一起所代表的單字就是Catastrophe，意思是悲劇、災難。而衣服上完整的語意就是「我的人生是個悲劇」，還有網友用聯想力教大家幫助記憶，「有隻貓放屁得到冠軍成為世界災難。」
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