單身女性可適用人工生殖？婦團憂「製造單親家庭」

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然而，相關修法內容爭議眾多，薛瑞元日前提到、各界目前對於開放「單身女性」較有共識，但今（29）日台灣全國媽媽護家護兒聯盟、台灣懷孕婦女關懷協會、台灣婦女維護生命協會等民團聯合召開記者會，對於開放「單身人工生殖」表示擔憂。
台灣婦女維護生命協會創會理事長暨常務理事解慧珍指出，近期各界積極討論《人工生殖法》修法課題，注重希望生育子女者的利益，卻似乎忽略了兒童權益一塊，若開放單身女性等進行人工生殖，可能存在「間接製造單親家庭」的疑慮，而單親家庭的辛苦非常人所能理解。
解慧珍強調，《人工生殖法》的最初目的是「幫助有不孕問題的家庭，讓不運夫妻可以有孩子」，但若繼續往前推進、在無法得到全民共識與認識時就強行推動，造成的只是更多不完全家庭，顯然違反《人工生殖法》立法意旨，不該在社會大眾還未完全瞭解相關影響、衝擊時，就貿然進行修法。
此外，解慧珍指出，美國曾有通過捐精卵出生的當事人提到，在20歲前、從未多思考自己的出身，但在學校畫「家庭樹」的時候，他發現自己畫不出來、圖畫上缺少了某些成員，媽媽卻告訴他「不重要」，但他還是想知道「我到底是誰」，卻始終未果、因此希望停止人工生育，不要再創造和他一樣的個案。
解慧珍說，即使單身女性通過人工生殖生下的孩子不缺吃穿，可能還是會想尋找自己的父親，造成身份認同上的危機，而單親媽媽要努力養育孩子，相處時間可能受到擠壓，在沒有良好、完備準備、家庭支援情況下，反而會「創造孤獨的靈魂、讓孩子孤獨的長大」，並產生被拋棄感、厭惡自己的出生方式。
對單身女性通過人工生殖生下的孩子，解慧珍強調，「我們不是孤島，我們呼籲每個孩子都要被歡迎、被期待，而不是為了滿足成人的慾望而出生，孩子不是商品，孩子的母親、擔任什麼角色也是絕對重要的」，社會對於《人工生殖法》還有太多不了解，修法單位務必三思而後行、多聽民間意見。