U:NUS寫歌給心儀對象耍浪漫！慘被吐槽　他曾收限量球鞋當禮物

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U:NUS一步一步教學該如何利用手上簡單的食材製作巧克力，不過光是製作過程，就讓4個大男孩手忙腳亂，他們邊製作巧克力時也邊分享之前手作禮物的經驗，高胥崴表示，「國中的時候手作三明治給喜歡的人，也有送過便當，大學的時候就變成做菜給對方吃。」蔡承祐提到曾送給心儀對象肖像畫。
吳昱廷分享，「小時候做卡片給喜歡的女生，立體的卡片，長大一點寫歌給喜歡的人。」一旁的蔡承祐聽聞，忍不住吐槽：「就是那種，妳等一下，我寄Demo給妳嗎？」至於收過最印象深刻的情人節禮物，吳昱廷提到，曾收過手製大盒子，裡頭滿滿都是照片；高有翔則是在國高中時，收到女生送的一雙限量版球鞋，「那個很難買，真的感動，而且她還知道我鞋號。」
U:NUS新年目標曝光 期許音樂能夠被聽見、得獎
今年2月24日將要在兒童新樂園開唱，說起新年目標，蔡承祐表示，希望4個人都可以出一首屬於自己的歌，也希望U:NUS能夠得到業界的肯定；高有翔笑說：「個人的話希望說話更快，體態變更好、飲食控制可以維持久一點；團體的話，希望音樂作品在業界可以被聽見，也希望能有獎項的肯定。」吳昱廷則是希望團體能夠被認識，「希望不認識我們的人，可以注意我們的音樂。」身為隊長的高胥崴提到，今年開始幫自己設定了許多目標，還有列新年清單，「寫下我達成的過程，類似我的體態改變、歌唱進步、獲得一些業界的肯定；團體的話，做音樂本質就是讓大家開心，不需要太多的批評，或是仇恨，希望大家都是正向的。」
U:NUS演藝事業正值起飛階段，4位大男孩分享各自的開運方法，蔡承祐提到，有一條被子，他會天天吸，「每天都需要一點加持！」高有翔透露，家裡有個小籃筐，「10球內投進去，就會有好運發生，所以總是逼自己投進。」一旁的吳昱廷笑說，他的開運方式，就是去投有翔的籃筐，邊說邊露出一臉驕傲的表情，「這是一種儀式感。」高胥崴分享：「我會去走廟，讓自己心神安定，求一個信仰，心態開了，運自然就來了。」
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