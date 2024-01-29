政治人物論文抄不停！教育部明定學倫案程序、最快2月公布範本

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提案至今逾1年，外界好奇教育部為何仍無公布相關規定。教育部高等教育司長朱俊彰日前表示，去年已委託國立大學校院協會針對學倫案研究，教育部也在去年8月收到該報告，將參考並修正專科以上學校學術倫理案件處理原則，目前已經確定將學倫案件審理分為「審議決定、專業調查」2階段。
朱俊彰說明，「專業調查、審議決定」2階段指的是學校在處理學倫案時，應先建立常設性、公開性質的審定委員會，專責審理學位論文涉及學術倫理案件，並由該委員會委託調查小組進行「專業調查」後，再將調查意見提交校內相關委員會，進行違反學術倫理與否的「審議決定」。
關於學倫案調查的公布程度，朱俊彰提到，會以公開為原則，至於檢舉人是否自行對外公布調查結果，不在學倫案規範範圍內；由於部分學術專業判斷原則，涉及大學自主，教育部會再與大學溝通，以免學校覺得窒礙難行，最快會在2、3月公布範本，以行政指導的方式提供建議，讓各大專校院處理學倫案時有參考依據、制訂出相關處理原則或辦法。
國立大學校院協會理事長、中央大學校長周景揚指出，過去各校處理學倫案作法不一，因此參考國內外大學作法後，將研究結果提供教育部參考，但僅提供建議，最後決定是否採用仍在教育部；報告中建議學倫案調查結果仍以「去識別化」為原則，但若學倫案已成為社會重大事件時，就可能很難去識別化，盼透過此次研究案提出建議與作法，讓各大專校院有標準能遵循。