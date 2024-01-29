《換乘戀愛3》台籍女「超狂背景」曝光 她竟是冬奧金牌選手
南韓人氣實境秀《換乘戀愛3》正在熱播中，先前第二季播出時，配對成功的「海恩賢圭CP」，曾讓觀眾們深陷在粉紅泡泡之中，系列節目廣受年輕族群喜愛。在26日播出的《換乘戀愛3》中，加入了女成員孔尚貞（공상정），目前尚未公開她的前任是誰，不過她的職業、背景已經在網路上引起熱烈討論。孔尚貞是曾獲得金牌的短道速滑國家代表隊選手，令人感到驚訝的是，她原來擁有台灣國籍的身分。
記者張芸婷／綜合報導
南韓戀愛實境秀《換乘戀愛》系列，節目找來因多樣原因導致分手的情侶聚在一起，讓參加來賓嘗試找回逝去的愛，或者開啟新戀情為故事主軸，並且節目中還會分析或猜測男女雙方的想法及行為，而廣受年輕觀眾的喜愛。
近日，《換乘戀愛3》節目播出後，目前已公開4男4女的年齡與職業，並在26日播出的最新一集中，公開了新成員孔尚貞的職業及背景，立刻引起觀眾熱烈討論。
1996年出生的孔尚貞，今年27歲，在節目中自我介紹時表示，自己的職業是短道速滑選手，曾經代表韓國出戰2014年冬季奧林匹克運動會3000米接力賽，並獲得金牌，已退役2年，目前擔任裁判。
值得一提的是，原來孔尚貞先前擁有「台韓雙重國籍」，爺爺在國共內戰時期從中國逃到南韓，父母都在南韓出生、長大，都是在韓華僑第二代。而孔尚貞本人則是中華民國國籍，她在2010年入選世青賽國手時，卻因國籍問題無法出賽，所以向南韓申請給予國籍，並於2011年正式拿到韓國國籍，順利爭取到為韓國參賽的機會。她的Instagram帳號因為出演《換乘戀愛3》的關係，目前已經暫時關閉。
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