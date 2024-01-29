張庭、林瑞陽可以用88億財產了！公開爽遊杜拜美照：迎接好運到
明星夫妻張庭、林瑞陽在大陸的微商事業2021年以涉嫌傳銷，賺取暴利，被當局認定違法，沒收不法所得加罰款100多億元台幣，並凍結88.8億元和96套房產，經過調查，去年10月陸媒報導，案件由人民法院裁定撤銷，兩人終於可以動用自己的財產，全身而退。張庭近日在社群媒體分享一家人暢遊杜拜的照片，可謂一切紛擾都已經雨過天晴。
記者楊穎軒／綜合報導
張庭今（29）日在私人臉書放上於杜拜餐廳前的美照，年過半百的她一身大紅色垂墜洋裝顯得喜氣洋洋，露出側臉輪廓和纖細小腿，身旁還有一隻駱駝，只見張庭望向遠方，配文寫下：「週一，上班不要太Blue，想想再4天又放假了！想想再10天就要放春節長假，有沒有很開心！保持好心情迎接好運到！」
3天前，張庭上傳一張在船上展開雙臂，與一大群疑似海鷗的鳥類合照，寫道：「世界這麼大，你是不是也嚮往這樣的海濶天空？」去年10月26日法院宣布撤案當天，林瑞陽在小紅書拍影片表示：「我們的案子終於結案了，而且是非常正面的結案。我們會在全國各地重新找回我們的代理。」宣告公司全面恢復營運。
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