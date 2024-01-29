Google最新AI聊天機器人排名大躍進！ChatGPT冠軍寶座岌岌可危
在過去的一年裡，AI人工智慧一直是無所不在的主題，在短時間內突破界限，並重新定義多個行業。根據國外線上寫作公司Writerbuddy.ai數據顯示，從2022年9月到去（2023）年8月，僅僅排名前50的AI工具，就產生了超過240億次的訪問量，月均訪問量增加2億多次。而在這個龐大的數字中，光是ChatGPT就佔了140億流量，涵蓋整體分析的60%。
記者鄭妤安／台北報導
由前Google員工創辦的新創公司Character.ai開發的聊天機器人排名第二，訪問量與第一名的ChatGPT差距頗大，約38億次；AI寫作工具Quillbot訪問量11億次，拿下第三名；Google的Bard則位居第六，訪問量為2.4億次。
然而，在大型語言模型基準平台LMSYS Chatbot Arena的最新綜合排名中，Google旗下採用Gemini Pro大型語言模型的聊天機器人Bard，最新分數竟直登榜單第二名，超越ChatGPT採用的GPT-4 0314、0613兩大版本，只輸給了ChatGPT最新的GPT 4 Turbo。
此外，在GPT 4 Turbo與Bard的對決中，後者也取得 42%的勝利，顯示兩者差距不大。不過值得一提的是，Bard所採用的Gemini Pro僅是其第二大優異的大型語言模型，預計今年會再公開採用更進階的Gemini Ultra模型「Bard Advanced」聊天機器人，而OpenAI也正籌備GPT-5模型，公開時間仍是未知。