率全國之先與美名校合作 基隆30位高中生享專業AI資訊跨領域課程
為提供基隆市高中生AI與STEM跨領域課程加深加廣的學習，基隆市長謝國樑今（29）日宣布將與美國加州大學柏克萊分校合作，邀請其專業師資，以遠距教學的方式，帶給學生不一樣的程式設計課程，豐富學習體驗並充實學習歷程。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，去年9月自己利用休假期間造訪加州大學柏克萊分校的實驗室，計畫負責人Allen Yang教授提到他們提供給美國及國際頂尖高中生的這項合作案，經過市府教育處的努力，將自2月24日起邀請30位學子接受柏克萊分校的課程，這也是市府首度跟柏克萊首度合作案例，未來也將繼續推動更多的合作案，讓基隆的頂尖高中生可以接受到好的國際教育。
出席記者會的新科立委林沛祥指出，代表基隆的學子及家長，向市府團隊的努力表達肯定，讓基隆的學子能夠獲得國際級的教育資源，期許學子們經由課程，把新的技術引進，改善基隆的交通或其他市政建設等。
記者會上Allen Yang也透過錄製影片向在場人員談話，除表達對合作的高度期待外，也向大家介紹課程內容，透過「Python程式設計」及「演算法」，讓學生認識「自動駕駛」產業，強調這是柏克萊提供給美國頂尖高中生的課程。
基隆市政府教育處說明，甄選活動共有249名高中生報名參與，歷經自我概念書審查與資訊能力檢測等，最終選出30位正取學員，即將參與為期5個週末、共10日的線上課程，學生在完訓後將獲得加州大學柏克萊分校頒發的證書，豐富學習歷程。