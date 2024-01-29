春節不罷工了！長榮航與機師達成協議　拍板「最高加薪13.5K」

台灣首次登陸月球！中央大學「深太空輻射探測儀」、第4季將升空

▲台灣在國立中央大學的主導下，2024年將展開首次國際登月計畫。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.29）
▲台灣在國立中央大學的主導下，2024年將展開首次國際登月計畫。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.29）

記者李琦瑋／台北報導

1969年「阿波羅計畫」成功登陸月球，開啟人類登月的偉大夢想，近幾年世界各國積極展開「重返月球」任務，台灣在國立中央大學的主導下，2024年將展開首次國際登月計畫，由中大自主研發的「深太空輻射探測儀」已運往日本JAXA筑波太空中心，與日本民間登月公司ispace的HAKUTO-R Mission 2登月小艇整合研究成果，預計最快今年第4季發射升空。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學校長周景揚今（29）日表示，中大推動的國際登月計畫，絕非一步登天，而是累積超過50年太空科學發展的深厚基礎，中大目前已成功主導或合作發射5顆小型人造衛星，一步一腳印，建構出最成功的飛行履歷，以及最高等級的技術就緒能力。過程累積許多寶貴經驗，才能走到今天這一步，這是「中大一小步，台灣一大步！」

中央大學太空科學與工程學系主任張起維指出，世界各國近期都在籌備重返月球，且與1969年「阿波羅計畫」的短期造訪不同，接下來10年，世界各國都要回到地球，且是長期在月球建立基地、建置儀器，利用月球資源，當墊腳石，前往太陽系其他星球，如火星之類；上一次登月任務，是由太空總署一手包辦，新一波重返月球計畫，世界各國把補給、酬載發射、月球表面的通訊導航等工作，都外包給民間公司。

張起維說明，「深太空」是距離地球2000公里以上的太空環境，離開地球軌道以外，當中的游離輻射環境充滿嚴苛的挑戰，因此，陽翼先進科技引介中央大學，並促成與SpaceBD太空服務公司共同合作的「深太空輻射探測儀」（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSRP），加入日本民間登月ispace的HAKUTO-R Mission 2登月任務；該探測儀已在地面測試和驗證成功，去年12月運往日本JAXA 筑波太空中心，準備參與ispace HAKUTO-R Mission 2任務，預計最快今年第4季發射升空。

▲中央大學研發的「深太空輻射探測儀」（右）重量僅400公克，比一個手掌略大。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.29）
▲中央大學研發的「深太空輻射探測儀」（右）重量僅400公克，比一個手掌略大。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.29）
中央大學指出，「深太空輻射探測儀」是台灣第一個深太空科學酬載，旨在了解深太空輻射環境及其對人類科技產品的影響，其重量僅有400公克，相當於半斤茶葉的重量，設計完全由中央大學一手包辧，必須在深太空的游離輻射環境挑戰下，至少生存4個月，希望能探究地球到月球間，以及月球表面的輻射劑量，及其對電子產品的影響，供未來後續登月計畫參考。

張起維認為，此次目標除了蒐集地球到月球太空環境資料外，同時也要建構新一代太空人才，在台灣還在發展深太空酬載開發能力的情況下，可以順利整合及完成任務的科學酬載，同時HAKUTO-R登月小艇要能成功登陸，並且自主運作也是一項必須克服的挑戰。所幸國外政府在鼓勵太空科技蓬勃發展同時，也鼓勵民間參與和投資，本次參與合作的日本企業透過相關競賽脫穎而出，具一定技術成熟度，希望本次任務能順利克服種種艱鉅的挑戰。

中大指出，太空科技的發展，人才培育是關鍵，此次「深太空輻射探測儀」的研發，除教授領航之外，也有太空系校友、研究生和大學部學生參與，培養他們動手做和解決問題的能力。中央大學在太空科學研究與教育之完整性為國內獨一無二，長期持續參與國內外太空科學研究計畫，並與各太空研究機構保持密切的合作關係，積極參與國家「第3期太空科技長程發展計畫」（2019-2028），配合執行各項科學任務，培育下一代太空產業人才，以迎接更多全新的挑戰。

睽違半世紀！阿提米絲計劃即將成行　日本有望成第二個登月國家

日本印度美國前後腳搶登月球！登月競賽為何重新流行？專家這麼說

影／不只登月又觀日！印度成功發射太陽探測器　創太空研究里程碑

俄睽違47年登月卻失敗、印度豪擲23億　各國搶登月球南極為哪樁？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞