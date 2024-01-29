冬日遊樂園賞鴨爆人潮 兩天破60萬人朝聖 5個最佳觀賞點曝光
「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日開幕首日即吸引32萬人次參觀，週末兩天活動現場湧入超過60萬人，再次引爆黃色小鴨狂潮。精彩的冬日遊樂園將會一起陪伴民眾到2月25日。觀光局也特別推出「賞鴨教戰守則」，整理出5個最佳觀賞點，推薦民眾觀賞不同角度的小鴨。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，今年特別邀請2隻小鴨，希望能帶給大家雙倍幸運的祝福。觀光局也整理出5個最佳觀賞點，推薦民眾從珊瑚礁群及鯨魚堤岸、輕軌真愛碼頭站、旅運中心戶外3樓廣場、高雄流行音樂中心音浪塔（11號碼頭）及冬日遊樂園（16號碼頭）觀賞不同角度的小鴨，還可以和小鴨拍攝有趣的互動照片。
除了超吸睛的黃色小鴨，位於16-18號碼頭的碼頭樂園，裝置藝術「屁屁鴨」也引起民眾熱烈討論；另外，現場的大型氣墊、黃色球池、小火車等高人氣遊樂設施成為孩童玩樂的天堂，再搭配紙風車劇團、街頭藝人表演及美食餐飲市集，好評不斷。
觀光局補充，16-18號碼頭樂園現場有一系列療癒的裝置藝術作品、大型氣墊、遊樂設施和美味餐飲市集。每周末及農曆春節初一至初五，更推出兒童劇團、馬戲與互動體驗表演；其中，遊樂設施於每日下午兩點發放免費遊園劵，開放時間為週一至週四下午3點至6點、週五至週日及農曆年初一至初五下午3點至晚上9點，現場免費領取遊園券，歡迎大朋友帶著小朋友一起遊玩「冬日遊樂園」。
觀光局貼心提醒市民和海內外遊客，多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。