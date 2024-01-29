基進政黨票未過3%沒補助款　高雄黨部退租今拆招牌

冬日遊樂園賞鴨爆人潮　兩天破60萬人朝聖　5個最佳觀賞點曝光

▲「冬日遊樂園」1月27日開幕首日即吸引32萬人次參觀。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「冬日遊樂園」1月27日開幕首日即吸引32萬人次參觀。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日開幕首日即吸引32萬人次參觀，週末兩天活動現場湧入超過60萬人，再次引爆黃色小鴨狂潮。精彩的冬日遊樂園將會一起陪伴民眾到2月25日。觀光局也特別推出「賞鴨教戰守則」，整理出5個最佳觀賞點，推薦民眾觀賞不同角度的小鴨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲16-18號碼頭樂園白天晚上都好玩。（圖／高市府觀光局提供）
▲16-18號碼頭樂園白天晚上都好玩。（圖／高市府觀光局提供）
高市府觀光局長高閔琳表示，今年特別邀請2隻小鴨，希望能帶給大家雙倍幸運的祝福。觀光局也整理出5個最佳觀賞點，推薦民眾從珊瑚礁群及鯨魚堤岸、輕軌真愛碼頭站、旅運中心戶外3樓廣場、高雄流行音樂中心音浪塔（11號碼頭）及冬日遊樂園（16號碼頭）觀賞不同角度的小鴨，還可以和小鴨拍攝有趣的互動照片。

除了超吸睛的黃色小鴨，位於16-18號碼頭的碼頭樂園，裝置藝術「屁屁鴨」也引起民眾熱烈討論；另外，現場的大型氣墊、黃色球池、小火車等高人氣遊樂設施成為孩童玩樂的天堂，再搭配紙風車劇團、街頭藝人表演及美食餐飲市集，好評不斷。

▲ 晚上搭配愛河灣燈光展演，民眾可捕捉不同視角的小鴨照。（圖／高市府觀光局提供）
▲ 晚上搭配愛河灣燈光展演，民眾可捕捉不同視角的小鴨照。（圖／高市府觀光局提供）
觀光局補充，16-18號碼頭樂園現場有一系列療癒的裝置藝術作品、大型氣墊、遊樂設施和美味餐飲市集。每周末及農曆春節初一至初五，更推出兒童劇團、馬戲與互動體驗表演；其中，遊樂設施於每日下午兩點發放免費遊園劵，開放時間為週一至週四下午3點至6點、週五至週日及農曆年初一至初五下午3點至晚上9點，現場免費領取遊園券，歡迎大朋友帶著小朋友一起遊玩「冬日遊樂園」。

觀光局貼心提醒市民和海內外遊客，多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

黃色小鴨進港了！冬日遊樂園開幕4萬名民眾迎小鴨

黃色小鴨旋風襲港都！超萌主題點心搶小鴨商機

怪物星人高雄開唱前搶看黃色小鴨　大跳洗腦神曲「怪星舞」

捐兩億助母校！巴巴事業董座連任中山大學校友總會理事長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞