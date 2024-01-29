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網紅詹姆士偷吃賣場商品！《型男》大廚衰遭出征　百萬YT被灌爆

▲網紅詹姆士（左）偷吃賣場商品，《型男大主廚》的詹姆士卻衰遭出征，百萬YT湧入網友謾罵聲。（圖／詹姆士（呈）IG、詹姆士臉書）
▲網紅詹姆士（左）偷吃賣場商品，《型男大主廚》的詹姆士卻衰遭出征，百萬YT湧入網友謾罵聲。（圖／詹姆士（呈）IG、詹姆士臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅「詹姆士（呈）」日前為了拍影片衝流量，跑到全聯、家樂福將飲品、零食當場打開吃喝，吃完後再放完架上，嘻皮笑臉稱「反正不會被發現」，誇張又脫序的行為，讓兩業者揚言提告，強調絕對不會和解。在美食圈縱橫多年的廚師詹姆士（鄭堅克），在節目《型男大主廚》中主持長達18年令人印象深刻，此次卻因和網紅同名慘遭網友罵錯人，YouTube頻道湧入大片罵聲，衰捲風波。

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▲詹姆士（右）因主持《型男大主廚》知名度大開。（圖／詹姆士臉書）
▲詹姆士（右）因主持《型男大主廚》知名度大開。（圖／詹姆士臉書）
廚師詹姆士YouTube頻道擁有127萬訂閱數，人氣不俗。近日爆出網紅詹姆士在大賣場偷吃一事，另一個無辜的詹姆士YouTube頻道留言區也湧入謾罵聲，「太扯了全聯偷吃」、「為什麼要糟蹋食物」、「沒想到老詹居然跑去全聯白吃白喝，還把吃過用過的東西放回架上」，躺著也中槍，讓不少粉絲替他喊冤。

▲詹姆士被誤認YouTube湧入罵聲。（圖／詹姆士YouTube）
▲詹姆士被誤認YouTube湧入罵聲。（圖／詹姆士YouTube）
許多清楚事由的網友，紛紛留言替詹姆士反駁，要酸民不要認錯人，「要來講全聯的先去掛眼科」、「超好笑躺著也中槍超衰的」、「這是主廚詹姆士，拜託不要來這裡罵人，他跟那種無腦的人不同級別」、「罵錯人的要不要道歉啊」、「一堆人不看內文，只看標題，然後就跑過來罵，可見素質也跟那位去全聯的詹姆士差不多」；還有網友拿NBA湖人球星詹姆士（LeBron James）諷刺認錯人的酸民，「NBA詹姆士為什麼沒被罵到」、「不要以為籃球打得好就可以浪費食物」。

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