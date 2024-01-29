網紅詹姆士偷吃賣場商品！《型男》大廚衰遭出征 百萬YT被灌爆
網紅「詹姆士（呈）」日前為了拍影片衝流量，跑到全聯、家樂福將飲品、零食當場打開吃喝，吃完後再放完架上，嘻皮笑臉稱「反正不會被發現」，誇張又脫序的行為，讓兩業者揚言提告，強調絕對不會和解。在美食圈縱橫多年的廚師詹姆士（鄭堅克），在節目《型男大主廚》中主持長達18年令人印象深刻，此次卻因和網紅同名慘遭網友罵錯人，YouTube頻道湧入大片罵聲，衰捲風波。
記者薛羽彤／綜合報導
廚師詹姆士YouTube頻道擁有127萬訂閱數，人氣不俗。近日爆出網紅詹姆士在大賣場偷吃一事，另一個無辜的詹姆士YouTube頻道留言區也湧入謾罵聲，「太扯了全聯偷吃」、「為什麼要糟蹋食物」、「沒想到老詹居然跑去全聯白吃白喝，還把吃過用過的東西放回架上」，躺著也中槍，讓不少粉絲替他喊冤。
許多清楚事由的網友，紛紛留言替詹姆士反駁，要酸民不要認錯人，「要來講全聯的先去掛眼科」、「超好笑躺著也中槍超衰的」、「這是主廚詹姆士，拜託不要來這裡罵人，他跟那種無腦的人不同級別」、「罵錯人的要不要道歉啊」、「一堆人不看內文，只看標題，然後就跑過來罵，可見素質也跟那位去全聯的詹姆士差不多」；還有網友拿NBA湖人球星詹姆士（LeBron James）諷刺認錯人的酸民，「NBA詹姆士為什麼沒被罵到」、「不要以為籃球打得好就可以浪費食物」。
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