日職／燕九郎辦加薪記者會！調侃佐佐木朗希：沒想到比他還晚簽約
日職養樂多燕子隊吉祥物燕九郎以古怪行徑出名，在日本有相當多的粉絲支持。近日在東京都的飯店內和養樂多燕子舉辦記者會，宣布他加薪和簽約的消息。燕九郎在記者會中，還特別調侃了近期才和千葉羅德隊簽約的佐佐木朗希，表示沒想到會比他還晚簽約。
記者林之越/綜合報導
燕九郎在日職吉祥物中人氣相當高，過去曾有一段啦啦隊小朋友忽略他，且不和他擊掌，他直接氣到摔頭盔的影片，讓許多球迷笑翻，也讓燕九郎在網路上爆紅。他在去年12月時，曾召開記者會表示他會保留並思考和養樂多燕子隊之間的合約，並將合約公布的日子定在今年的1月29日。
養樂多燕子隊和燕九郎今（29）日共同宣布，他將獲得加薪1萬日幣，且外加「養樂多1000」和「Joie」品項無限暢飲。更重要的是，燕九郎效仿現在效力於道奇的大谷翔平，同意加薪的部份能夠延遲支付，並交由球團使用，展現體貼球團的用心。
除了宣布簽約、加薪之外，燕九郎也不忘調侃近日在日本蔚為話題的「令和怪物」佐佐木朗希，外傳因為他急於想要挑戰大聯盟，因而在合約部分和羅德球團無法達成協議，遲遲沒有宣布簽約，近日才終於宣布和千葉羅德隊簽約。
燕九郎在受訪時表示：「沒想到會比佐佐木朗希還晚簽約，燕九郎絕對沒有想要自私的要求什麼，和球團也沒有發生任何衝突。」讓台下參與的300位球迷齊笑翻。
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