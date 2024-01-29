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漫畫星《三個不結婚的女人》西門町開趴！聯名好丘草莓貝果寵粉

▲橘子集團beanfun!漫畫星人氣之作《三個不結婚的女人》登陸西門町，昨粉絲cos三位主角熱鬧開趴，讀者嗨搶好丘聯名「莓莓三重奏」貝果；慶祝紙本珍藏版開賣，全新書封背板登場。（圖／漫畫星提供）
▲橘子集團beanfun!漫畫星人氣之作《三個不結婚的女人》登陸西門町，昨粉絲cos三位主角熱鬧開趴，讀者嗨搶好丘聯名「莓莓三重奏」貝果；慶祝紙本珍藏版開賣，全新書封背板登場。（圖／漫畫星提供）

記者蕭涵云/台北報導

橘子集團旗下beanfun!漫畫星人氣之作《三個不結婚的女人》，登陸潮流戰區西門町設立三位主角等身潮流穿搭裝置，連萌翻天的吉祥物小巴也亮相，昨（28）日找來粉絲cos三位主角熱鬧開趴，拍照打卡就能兌換與好丘聯名的「莓莓三重奏」貝果，短短不到兩小時，限量100顆貝果瘋搶一空，足見《三個不結婚的女人》超高人氣！為慶祝紙本珍藏版將於1月31日開賣，全新書封背板登場也讓大家拍得好過癮。

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近年台灣漫畫蓬勃成長，積極投入內容IP多元化發展的橘子集團旗下beanfun!漫畫星，台灣漫畫家日下棗筆下的《三個不結婚的女人》成平台人氣作品。講述三姊妹面對人生與愛情的不將就、不妥協勇氣，寫實幽默的Chill日常，打動眾多粉絲而大受歡迎。

▲漫畫星邀請《三個不結婚的女人》粉絲cos，一起在西門町開貝果趴，現場十分熱鬧。（圖／漫畫星提供）
▲漫畫星邀請《三個不結婚的女人》粉絲cos，一起在西門町開貝果趴，現場十分熱鬧。（圖／漫畫星提供）
務實的大姊思榕是在警察局相當受歡迎的基層員警，卻是對男女都沒興趣的工作狂；二姊思彤每到過年被親戚逼婚，總拿出身為Youtuber的犀利毒舌神回覆，有夠大快人心；而戲劇系大學生的小妹思瑜，只想沉浸在男偶像們的戀愛故事裡，反而對自己的戀情毫不在意。

▲三姊妹彷彿走出二次元，到特設裝置互動體驗。（圖／漫畫星提供）
▲三姊妹彷彿走出二次元，到特設裝置互動體驗。（圖／漫畫星提供）
漫畫星為粉絲讓能有更多元的感官體驗，先是在2023歲末年初跑趴期間，祭出「三個不結婚的女人」IP可鹽可甜的Model穿搭示範；去年底還與好丘Good Cho’s合作推出聯名「莓莓三重奏貝果」，莓果的酸甜滋味搭配微鹹重乳酪，像極了不被世俗框架侷限的三姊妹。今2024年開春之際，與線下大型活動——泛娛樂盛典「橘子嘉年華」合作，登陸潮流戰區西門町，設立《三個不結婚的女人》等身主角的潮流穿搭裝置，陪粉絲同歡。

▲《三個不結婚的女人》作者日下棗也前來探班，與coser、粉絲合影。（圖／漫畫星提供）
▲《三個不結婚的女人》作者日下棗也前來探班，與coser、粉絲合影。（圖／漫畫星提供）
昨日還找來粉絲cos三位主角，古靈精怪的俏皮小妹、充滿女王氣場的二姊好有性感魅力、大姊簡單俐落又率性，三人彷彿真的從二次元跨到三次元現身開趴。現場加碼拍照打卡，就能兌換與好丘聯名的「莓莓三重奏」貝果，短短不到兩小時，限量100顆貝果瘋搶一空，足見《三個不結婚的女人》超高人氣。

▲好丘貝果草莓季，回歸做工繁複的百萬人氣厚醬貝果「踏雪尋莓」，及與橘子集團旗下「文學星、漫畫星」跨界聯手打造的「莓莓三重奏」漫畫主題貝果。（圖／漫畫星提供）
▲好丘貝果草莓季，回歸做工繁複的百萬人氣厚醬貝果「踏雪尋莓」，及與橘子集團旗下「文學星、漫畫星」跨界聯手打造的「莓莓三重奏」漫畫主題貝果。（圖／好丘提供）
1月31日漫畫星還將與臉譜出版《三個不結婚的女人》紙本珍藏版，現場攤位也可供粉絲購買蒐藏；為慶祝紙本珍藏版開賣，全新書封背板也在西門町登場。一系列慶祝活動將持續至2月4日，只要到西門町與《三個不結婚的女人》裝置拍照打卡，並上傳個人IG@漫畫星報報，就有機會抽中《三個不結婚的女人》紙本珍藏版+三張不結婚的貼紙組。

▲漫畫中超chill的不結婚日常金句，相當打動讀者。（圖／漫畫星提供）
▲漫畫中超chill的不結婚日常金句，相當打動讀者。（圖／漫畫星提供）
2月4日當天，橘子嘉年華也將在西門紅樓舉辦「夜嗨祭-屋台夜市」，邀來日下棗老師現身與粉絲見面互動，更帶來《三個不結婚的女人》穿搭指南背板和神祕小禮現場分享，鎖定漫畫星報報IG掌握更多最新消息。

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