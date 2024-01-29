嘉市議員林煒軒遭棍棒毆打「還逼下跪」！2惡煞遭羈押禁見
28日上午，民進黨嘉義市議員林煒軒與李姓助理跑行程時，慘遭2名惡棍蓄意持甩棍毆打，還被噴辣椒水，警方獲報隨後趕到，先將林煒軒及李姓助理送醫救治，並當場帶回涉案的吳姓、楊姓男子，訊後移送地檢署偵辦。經檢方複訊後，檢方認為2人犯罪嫌疑重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，今（29）日稍早法院裁准羈押禁見。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，林煒軒與助理在28日上午跑行程時，座車在嘉義市世賢路2段地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與李姓助理下車時遭對方2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打，兩人受傷後送往台中榮總嘉義分院治療。
警方獲報到場後，立即將2名犯嫌逮捕，訊後移送地檢署偵辦，而檢方經漏夜偵訊，認定2名犯嫌觸犯刑法傷害、恐嚇危害安全、強制等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串及反覆實施同一犯罪之虞，今天下午2時許，經嘉義地院訊問後裁定獲准。
不過，車禍發生後林煒軒指出，這起事件是遭人製造假車禍毆打，與2022年嘉義市議員選舉糾紛有關，因為被毆打後，警方未到場前，對方還喝令要他下跪向立委王美惠道歉。對此，民進黨嘉義市立委王美惠也發聲明表示，並不了解1年多前選舉糾紛，但絕不容許選舉暴力發生，她也表示「林議員」將行車糾紛操弄成政治事件，這是粗糙嫁禍手法。