李多慧公開男友條件！身高、長相不重要　少了這一點免談：太過分

Crispy脆樂團結婚！愛情長跑14年「金曲大咖歌后」現身婚宴祝福

▲ Crispy脆樂團成員Skippy（右）與丁丁（左）愛情長跑14年結婚，金曲歌后魏如萱現身婚宴祝福。（圖／好多音樂）
▲ Crispy脆樂團成員Skippy（右）與丁丁（左）愛情長跑14年結婚，金曲歌后魏如萱現身婚宴祝福。（圖／好多音樂）

記者黃雅琪／綜合報導

金曲獎最佳演唱組合Crispy脆樂團團員Skippy與丁丁愛情長跑了14個年頭，昨（29）日終於在台北舉辦浪漫婚禮正式成為夫妻！金曲歌后魏如萱、魏如昀、許含光、吳獻、恐龍的皮、洪佩瑜、李友廷、羅莎莎、許書豪都現身祝福。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ Crispy脆樂團成員Skippy（右四）與丁丁（左三）結婚，魏如萱（左二）也出席婚宴祝福。（圖／好多音樂）
▲ Crispy脆樂團成員Skippy（右四）與丁丁（左三）結婚，魏如萱（左二）也出席婚宴祝福。（圖／好多音樂）
有趣的是，Skippy的爸爸在台上致詞時，有提及「期待脆樂團有新的成員加入」似乎是「生子祝福」，期待兩人未來可以生出可愛小寶寶的願望，也引來現場親友熱烈拍手。

▲ Crispy脆樂團成員Skippy（左）與丁丁（左三）甜蜜結婚。（圖／好多音樂）
▲ Crispy脆樂團成員Skippy（左）與丁丁（左三）甜蜜結婚。（圖／好多音樂）
兩人這半年來用心籌備婚禮內容，去年更決定飛往冰島拍攝婚紗，他們在接近零度的寒冷氣候中，記錄下一張張浪漫又唯美的照片。昨日婚禮開場時，丁丁身穿高級訂製公主系列白紗，華麗剪裁突顯出如歐洲皇室高貴氣質，新娘就像是迪士尼公主成為全場唯一嬌點，Skippy則穿上英式時尚西服成為最帥氣新郎，一進場就引來全場高分貝尖叫。

開場時他們特別演唱對彼此深具意義的情歌〈黑暗的盡頭〉，隨著現場感動氣氛，Skippy對著愛妻感性告白：「我們應該唱了上百遍了，但今天這首歌我只唱給妳聽，站在這裡，妳在我的右手邊、最心安的位置，只要妳在我身旁，我就感到無所畏懼。」更留下淚水、真摯訴說：「遇見妳是我一生最大的幸運，我總是很急、妳總是很慢，我花了一輩子等待妳，等待妳的到來，接下來我也會繼續等妳一輩子，我愛妳、謝謝妳愛我。」

交換誓詞時，丁丁也浪漫回應老公：「14年前和你在一起的第一天，我就知道我的餘生都將和你一起度過。遇見你之前，我沒想過兩個人類的靈魂可以如此契合。」更當場許下愛的諾言：「你不喜歡下雨天，但沒關係，我會為你撐一把傘，傘裡永遠是晴天，從今以後這把傘永遠永遠都會為你撐著，一直到時間的盡頭，如果可以，我們再一起睡去，謝謝你、我愛你。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

魏如萱登台東跨年被罵唱不好！一聽原因噴笑回擊：我真的改不了

陳昊森女友不是魏如萱！沉迷《小子》電玩　把新歡晾一旁遭嗆斷網

影音／陳昊森爆戀上魏如萱！罕曝「35歲前結婚生子」　認愛有但書

陳昊森爆與魏如萱交往！突痛哭鬆口認了單身　壓力大陷自我懷疑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞