Crispy脆樂團結婚！愛情長跑14年「金曲大咖歌后」現身婚宴祝福

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兩人這半年來用心籌備婚禮內容，去年更決定飛往冰島拍攝婚紗，他們在接近零度的寒冷氣候中，記錄下一張張浪漫又唯美的照片。昨日婚禮開場時，丁丁身穿高級訂製公主系列白紗，華麗剪裁突顯出如歐洲皇室高貴氣質，新娘就像是迪士尼公主成為全場唯一嬌點，Skippy則穿上英式時尚西服成為最帥氣新郎，一進場就引來全場高分貝尖叫。
開場時他們特別演唱對彼此深具意義的情歌〈黑暗的盡頭〉，隨著現場感動氣氛，Skippy對著愛妻感性告白：「我們應該唱了上百遍了，但今天這首歌我只唱給妳聽，站在這裡，妳在我的右手邊、最心安的位置，只要妳在我身旁，我就感到無所畏懼。」更留下淚水、真摯訴說：「遇見妳是我一生最大的幸運，我總是很急、妳總是很慢，我花了一輩子等待妳，等待妳的到來，接下來我也會繼續等妳一輩子，我愛妳、謝謝妳愛我。」
交換誓詞時，丁丁也浪漫回應老公：「14年前和你在一起的第一天，我就知道我的餘生都將和你一起度過。遇見你之前，我沒想過兩個人類的靈魂可以如此契合。」更當場許下愛的諾言：「你不喜歡下雨天，但沒關係，我會為你撐一把傘，傘裡永遠是晴天，從今以後這把傘永遠永遠都會為你撐著，一直到時間的盡頭，如果可以，我們再一起睡去，謝謝你、我愛你。」
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