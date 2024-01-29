冬季暴風雪無情肆虐！新疆「連馬路都看不到」 開車像闖進天堂
每年11月至隔年4月正逢北半球的冬季，台灣有時也會受寒流影響出現難得降雪，不過對靠近極區的中高緯度地區來說，下雪不只是常態，更是會嚴重影響生活，近期在TikTok、IG等社群就流傳一段網友在新疆的公路開車影片，強大的暴風雪、風吹雪導致汽車身陷雪白世界，甚至看不見前方道路，只能靠路肩高架的指引箭頭，以免偏離車道，貼文引起熱議。
記者張志浩／綜合報導
近日有網友分享，中國新疆路邊有許多高架的桿子，上方有指向道路的箭頭，在8月行駛時視野清晰，箭頭無用武之地，不過從11月過後，嚴重的風吹雪導致路面消失，這時高架桿子的箭頭，就能讓駕駛了解路肩位置，以免行駛發生意外，同樣的道路設施也出現在日本北海道。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，每年11月至隔年4月，長達半年的時間，在美國、加拿大、歐洲、俄羅斯、中國東北等地常受到暴風雪或風吹雪的侵襲，導致平地容易出現降雪，如札幌的年平均降雪量多達597公分，因此這些地方就常出現針對雪季的交通設計與道具，影片中的高架箭頭，目前則只有新疆和北海道存在。
賈新興分享，每年雪季導致暴風雪並不罕見，但2023年冬季至2024年更特別的是，「負北極震盪」的情況顯著，負北極震盪時，高空的噴射氣流減弱，導致高空氣流出現大幅度南北擺盪，進而導致極區的冷空氣往南移動，南方偏暖的空氣也會往北移動，全球就容易出現極端高溫或低溫的天氣事件，尤其是英國、歐洲至蘇聯、中國北方、日韓、北美的五大湖區等。