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40多歲工程師染怪病！股溝爆漿包尿布上班　開錯刀痛到懷疑人生

▲化膿性汗腺炎病友翁先生（左一）曾因爲化膿性汗腺炎，滲出的組織液多到把衣褲浸濕、得穿紙尿褲來吸收滲液，坐著、走路都成問題。（圖／記者林志怡攝，2024.01.29）
▲化膿性汗腺炎病友翁先生（左一）曾因爲化膿性汗腺炎，滲出的組織液多到把衣褲浸濕、得穿紙尿褲來吸收滲液，坐著、走路都成問題。（圖／記者林志怡攝，2024.01.29）

記者林志怡／台北報導

上班族離不開椅子，但年約50歲的工程師翁先生，因為鼠蹊部與股溝反覆出現「青春痘」、只要坐下就爆漿流膿，並持續7、8年之久，讓他不只出現「椅子恐懼症」，還一度懷疑人生，誤診開錯刀還讓他對醫療院所險些失去信心，直到確診「化膿性汗腺炎（HS）」、使用生物製劑治療，病情才終於獲得控制，再也不用因為病灶爆漿、擔心弄髒椅子，可以安心坐在椅子上。

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翁先生說，數年前開始，他的鼠蹊部開始出現一顆一顆像是痘子的病灶、還伴隨著疼痛感，當時也開始在皮膚科診所定期就醫，並使用抗生素等藥物控制，雖每當工作壓力大、疲勞、免疫力較差就復發，但因為吃藥後數天就能控制下來，所以也不以為意。

然而，翁先生說，時間過去3年、症狀不只沒有消失，還慢慢從「點」惡化成一條「線」、疼痛感也加劇，診所發現情況不對，就將他轉診到地區醫院治療，他後來也在地區醫院的各科之間不斷流浪，除了皮膚科之外，泌尿科、大腸直腸外科都曾經去過。

翁先生說，後來他還被醫師診斷為嚴重的「肛門瘻管」，他也在疼痛之下、進行了第一次的手術。雖術後2個月、醫師說他「恢復良好」，但他說，當時只覺得「我好痛」，症狀還出現大復發、痘痘與流膿的病灶範圍擴大到3個手掌那麼大。

強烈的疼痛感再加上手術後沒有改善的無力感，翁先生表示，當時他一度懷疑人生，滲出的組織液常常多到把衣褲浸濕、得穿紙尿褲來吸收滲液，坐著、走路都成問題。

翁先生被轉診到台大醫院後，通過網路搜尋自己的症狀，懷疑可能是「化膿性汗腺炎」，並與醫師討論後，才終於讓困難多年的怪病謎團出現一線曙光，經過檢驗、確診「化膿性汗腺炎」，使用生物製劑治療、開刀移除病灶，住院近2個月康復出院後，終於找回原有的生活品質。

台大醫院皮膚部皮膚保健及外科主任廖怡華指出，「化膿性汗腺炎」是一種自體發炎性疾病，目前成因不明，輕度患者常被誤診為尋常痤瘡，但若未能妥善控制病情，病灶間會出現瘻管連通、出現多點流膿或分泌物的情況，建議民眾若發現痘痘病灶超過2週沒好、或是一年同位置復發2次以上，儘速尋求皮膚科醫師協助。

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