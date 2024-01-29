淡水孽子「門簾勒頸」弒父！祖母開門見心碎畫面 孫遭殺人罪聲押
今（29）日清晨5時許，新北市淡水區水源街某公寓3樓發生1起兇殺案，1名31歲黃姓男子，因不滿61歲的父親酗酒，雙方爆發口角衝突，過程中年輕力壯的兒子竟用窗簾繩將父親勒斃，祖母一早起來發現黃父在臥室窗邊明顯死亡，嚇得趕緊報警，黃男目前已被警方帶回偵訊，訊後依殺人罪移送士林地檢署偵辦，檢方申請羈押。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，31歲黃姓男子有毒品前科、打零工維生，平時和父親、奶奶，住在淡水區水源街一處公寓3樓，不過黃父長年有酗酒習慣，為此和兒子時常發生爭吵，兩人多次驚動轄區員警到場協調，並且互相聲請保護令。
據了解，29日清晨5時許，黃父在客廳酗酒大小聲，再度引起黃男不滿，雙方爆發口角，還拿起桌上物品互丟，兩人一路從客廳扭打到到臥室，黃男一手窗簾繩子，纏繞父親頸部，失手將父親勒斃，隨即跑出家中逃亡，奶奶在房間聽見爭吵聲，開門察看時，在孫子房間看到兒子兩眼發直癱坐在地，已經沒有呼吸心跳，立即打電話報警。
警方獲報立即調閱監視器，後續在淡水捷運站旁水岸公園發現黃男，立即將他逮捕帶回偵訊，訊後依殺人罪移送士林地檢署偵辦，檢方於下午5時23分許向法院聲請羈押。
※【NOWnews 今日新聞
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