從車用市場到運算平台！英特爾、三星、輝達的AI晶片奇謀

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英特爾最新一代的CoreUltra處理器整合NPU （網路處理器）、CPU（中央處理器）和GPU（圖形處理器），在AI PC市場來勢洶洶。根據IDC報告，光是2023年第3季，全球PC出貨量即達到6820萬台。根據Steam調查，2023年12月，英特爾在PC處理器市占率仍達66%，遠遠領先對手超微。英特爾出手，很快將形成巨大的新AI PC平台。
英特爾 強攻車用晶片市場
英特爾今年在車用晶片的攻勢也同樣積極，並首次端出車用晶片的新解決方案。英特爾副總裁韋斯特表示，英特爾預測，就像當年的智慧型手機快速取代只能打電話的功能型手機，軟體定義汽車（Software defind Vehicle）將取代傳統汽車，從現在只占市場兩成，到2035年時占到8成。
他分析，汽車轉型的過程，運算架構需要巨大的變化，但過程很像當年英特爾幫資料中心所做的架構轉型。他打出投影片顯示，在英特爾的藍圖中，未來汽車會是以分區方式運算，重要資料在各區先自行處理完成，再透過高速車用乙太網路傳到主電腦，相容於各種作業系統，還必須節能。
因此，英特爾首次拿出為未來軟體驅動的汽車所設計的SDV晶片家族，這款晶片不只可以同時用AI分析駕駛環境，還能處理4K影像，同時讓乘客在車上玩遊戲，還必須符合車規的安全要求。
《財訊》雙週刊指出，為了讓電動車更節能，英特爾還宣布多項合作案，第1，和美國汽車工程師協會（SAE）合作，制定車輛平台的電源管理標準，就像當年為筆電建立各種電源模式一樣，預計新標準可為電動車省下3~4成電力。第2，英特爾宣布併購法國公司SiliconMobility，利用這家公司擁有的FPCＵ（現場可編程控制單元），可以主動減少電動車的能源浪費。例如，在炎熱的亞歷桑那州開車時，主動切斷對座椅加熱系統的供電。第3，推出全球第一個車規級小晶片技術，讓各大IC廠可以把自己的設計和英特爾結合，快速組成1顆車規晶片。
三星 建立物聯網新生態系
三星此次展出的主軸是「AI FOR ALL」，不但將AI打入各種終端產品中，更組合成新的生態系，物聯網結合物聯網將是三星發展的重點。
大會中，美國三星電子互聯體驗中心負責人Jonathan Gabrio介紹，三星電視透過新的AI晶片、透過內建的神經處理單元，可將原本低畫質的內容提升為8K內容，或是讓用戶比個手勢，電視就能識別用戶要下什麼指令，也能把電視播放的語音，直接轉成字幕投放在電視上。
三星還利用AI改造旗下的陪伴機器人Ballie，這款機器人可以自動巡視家裡的狀況，和家電互動。如果你問它問題，它會用投影方式把答案投影出來，甚至，還會學習你的生活習慣，並幫你照顧寵物。同時三星也利用AI功能重新設計冰箱、洗衣機等家電，例如冰箱內建鏡頭，可以辨識你現在有什麼食材，再主動推薦食譜，投影在前方面板上。
三星的企圖是把這些具有AI功能的產品串聯起來，形成新生態系。例如，三星的新型筆電可以直接讀取用戶三星手機的簡訊，並做成摘要。三星的物聯網系統甚至可以針對不同狀況，自動判斷該採取什麼反應，並在最相關的裝置上執行。例如，用戶在廚房觀看烹飪影片煮飯時，如果開口要求系統「嗨，播放音樂」，家裡的智慧喇叭會開始播放音樂，但原來播放食譜影片的三星裝置仍會持續播放。
當競爭對手猛攻資料中心的高性能AI晶片時，AI霸主輝達在本屆CES展上，倒是老神在在地布局新一輪PC晶片，並為打造龐大的AI平台做準備。
輝達資深副總裁Jeff Fisher在展會中表示，輝達推出的RTX晶片平台出貨量已達到1億，過去，這些晶片只被當成遊戲顯卡，現在，這1億片顯卡已經形成新的人工智慧平台。
輝達也發表新軟體平台，「新軟體能讓LAMA 2等大型語言模型運算速度增加5倍，」Jeff Fisher說。即使不聯上網，輝達在PC上執行AI的速度也大幅提升。同時，輝達推出Chat with RTL Playground，讓PC可以執行目前最流行的RAG檢索增強技術，讓配備AI晶片的電腦向外搜尋資訊，再結合原有模型的內容，做出更完整的決定。在新平台上，輝達執行Stable Difussion（AI生成圖片軟體）等AI繪圖應用的效能會增加6成。
輝達 玩家與角色對話逼真
輝達也開始推廣雲端結合終端的混合式AI運算。例如，在開視訊會議時，使用者可以利用微軟的Copilot，在雲端執行整合會議紀錄的工作，又同時可以利用輝達晶片做視訊會議的虛擬背景錄音抗噪功能。或是像使用Adobe軟體時，物體去背的功能可能交由雲端處理，但其他AI功能則交由PC完成。
《財訊》雙週刊也發現，為擴大在PC平台上的影響力，輝達發表多款新繪圖晶片，搭配新AI軟體和工具同時導入多項遊戲開發工具，能用生成式AI的功能，幫助遊戲開發者可以更簡單地翻新老遊戲，或增加新遊戲的吸引力。輝達還展示一個名為ACE的功能，玩家和遊戲中的角色對話時，遊戲角色回答的內容會更接近真人。
新遊戲顯卡平台將從1月底開始銷售，輝達也布建好眾多的筆電和PC合作廠商。在利用新遊戲大口吞食遊戲市場之餘，同時構建一個規模超過一億的新AI PC平台，混合雲端和PC的新AI時代，將是2024年的重點。
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