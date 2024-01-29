Mafumafu前妻身分證實了！她反擊：聲明太過片面 為傷害舊愛道歉
日本創作男歌手Mafumafu日前被媒體爆料曾經有過一段短暫婚姻，前妻A女控訴他出軌，Mafumafu 26日發文坦承結過婚，目前已經離婚，並對A女提出妨害名譽告訴。VTuber（虛擬YouTuber、實況主）「三毛貓」昨（28）日發文承認自己就是A女，直指Mafumafu的發言太過片面，因此決定發聲反擊並尋求法律救濟。
記者楊穎軒／綜合報導
三毛貓表示，自己有充分理由懷疑Mafumafu偷吃，雖然沒有確切證據，但絕對不是無理汙衊，如果Mafumafu身心因此遭受傷害，她感到抱歉，不過Mafumafu同時也懷疑她外遇，但三毛貓強調婚內絕對沒有做出任何不忠的事情，由於兩人正在打官司，細節就不便透露。
此外，三毛貓對瞞婚一事向粉絲致歉，坦言是考量工作性質才做出不得已的決定，而對Mafumafu提起民事和刑事訴訟，她直言實在很不願意和曾經互許終身的愛人對簿公堂，也知道自己有錯在先，但Mafumafu訴訟中提出許多不實指控，讓她很痛苦，最後承諾未來還是會繼續從事主播工作，帶給大家快樂。
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