最萌港都之旅！入住承億酒店可搭乘私家遊艇海上賞鴨

承億酒店配合高雄今年「冬日遊樂園」活動於即日起至2月25日推出「萌遊港灣」住房專案，旅客可搭承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨；25F「飛裊柒茶」推出黃色小鴨專屬雙人下午茶組，小鴨造型馬卡龍、慕斯蛋糕及飲品；B1美食孵化基地「TAi香」也有黃色小鴨應援活動，消費滿額即贈送精緻小鴨餅乾。
記者陳美嘉／高雄報導
搭上黃色小鴨炫風，承億酒店的私人遊艇也悄悄到港，未來將作為專屬海上交通工具行駛在高雄港灣，承億酒店總經理戴淑玲表示：「承億酒店不斷在思考如何創造更趣味的旅遊體驗，自2022第三季開幕營運一年後，最近剛收穫五星級評鑑確認，很榮幸能以五星級飯店之姿打造自家遊艇，為旅客創造非凡的體驗。」
此次趁勢推出「萌遊港灣」住房專案，入住即可獲得兩隻泡澡小鴨玩具，還能獨家搭乘承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日經典和式房NT$6,600起，賞完小鴨可以再到承億酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR享受「港城故事」調酒（依房型人數提供），專案已於承億酒店酒店官網推出。
為讓旅客更沈浸式體驗黃色小鴨魅力，25F「飛裊柒茶」同步推出黃色小鴨專屬雙人下午茶組，每組NT$ 880+10%，組合含兩顆小鴨造型馬卡龍、兩顆小鴨造型慕斯蛋糕及兩杯飲品。B1美食孵化基地「TAi香」也有黃色小鴨應援活動，於即日起至2月25日凡來店單筆消費滿NT$300元，即贈送精緻小鴨餅乾2個，每日限量，贈完為止。