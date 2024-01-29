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揚智涉「技轉中資」經濟部要查　發重訊澄清喊冤：諸多不實

▲老牌IC設計公司揚智科技遭到供應商寰宇全球指控，涉嫌「技轉中資」，經濟部表示將展開調查，揚智則發重訊喊冤。（圖／翻攝自揚智官網）
▲老牌IC設計公司揚智科技遭到供應商寰宇全球指控，涉嫌「技轉中資」，經濟部表示將展開調查，揚智則發重訊喊冤。（圖／翻攝自揚智官網）

記者許家禎／台北報導

老牌IC設計公司揚智科技遭到供應商寰宇全球指控，把寰宇全球開發出來的晶片技術和資料交給具有中資背景的公司，涉嫌違反營業秘密法，且揚智股東也跳出來檢舉揚智財報不實，治理有問題。揚智今（29）日晚間發出重訊喊冤，表示媒體爆料有諸多不實，強調與環宇全球間的矽智財授權事宜，無違反營業秘密法之情事，至於財報均交由資誠聯合會計師事務所定期核閱及查核、出具查核報告。

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揚智遭寰宇全球指控，在未經同意下，把寰宇全球開發出來的WiFi 6晶片技術和資料交給有中資股東的中國轉投資子公司—寰宇智芯，但寰宇智芯用了寰宇全球的技術以後晶片還是做不出來，導致嚴重虧損。

揚智希望認購寰宇智芯可轉債的方式進行注資，但獨董投下反對票，現在揚智想停損，讓寰宇智芯結束營運，卻又遭到寰宇智芯中資股東—華犇創投反對。同時間，有不滿揚智的股東跳出來，指控揚智身為寰宇智芯大股東，卻要用可轉債的方式進行注資，有公司治理問題。

為此，金管會向股東回函表示，「已錄案辦理，如發現重大違法異常情事，將依規定妥處。有關揚智投資中國關係企業合法性問題，已轉請經濟部投資審議司參處。」而經濟部投審司今日表示，尚無核准揚智與寰宇智芯技術合作，至於揚智有無未經許可赴大陸地區從事投資或技術合作等情事，經濟部將啟動行政調查。

經濟部指出，揚智經核准透過英屬開曼群島ALI INNOVATIOS LIMITED赴大陸地區投資設立寰宇智芯科技（成都）有限公司，持股比例37.7%。至於揚智有無涉及將寰宇全球開發之WiFi 6晶片技術和資料轉予寰宇智芯涉違反營業祕密法，將尊重司法機關調查程序與結果。

若經查違反規定，將依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第86條規定，處新台幣5萬元以上2,500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止。

為此，揚智今日晚間重訊指出：一、相關訊息為不實報導，媒體在發布前，未平衡報導，且有諸多不實。強調公司與環宇全球間是商業糾紛，已向環宇全球訴請債務不履行之損害賠償，由臺灣臺北地方法院民事庭審理中。

揚智指出，報導提及公司違反營業秘密之刑案部分，因公司尚未接獲檢調機關通知，對報導之真實性，尚不可得知。惟公司與環宇全球間之矽智財授權事宜，皆本於雙方契約條款履行，無違反營業秘密法之情事。

二、揚智指出公司財務報表，均交由資誠聯合會計師事務所定期核閱及查核、出具查核報告。公司經營管理階層之離職原因，因涉及個人因素，公司基於尊重個人隱私，不便詳述，報導內容諸多無端臆測，與事實不符。

揚智說明，關於須依當初原始投資金額加計年息8%買回股東持股部分，屬商業條款，公司會秉持維繫股東最大利益，確保權利之履行。

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