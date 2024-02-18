搶救台觀光3／泛舟網紅小飛看台灣觀光　需先擴大戶外休閒產業

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小飛說開發HopOut網站的目的，是納入不同的戶外休閒活動，並連結教練端，擴大台灣戶外休閒產業。不過這些跟台灣觀光的關係是什麼？小飛直言「沒有產業，就不會有觀光客來參與」，他舉例現在有外國人來登山，是因為台灣人自己有在登山，但他眼中台灣有場地優勢的泛舟、攀岩，沒有人在玩，也就無法吸引外國人來，小飛收起開朗的招牌笑容，解釋說「觀光都是從休閒活動來。」他指的是，要吸引外國人來台灣體驗戶外活動，感受台灣美景，在地人要先自己玩。
小飛以東海岸的衝浪產業為例，「台灣開始有人喜歡衝浪，才出現租浪板的商家，所以觀光客來台灣想衝浪，才可以有浪板租用」，也就是推動特定主題的觀光，都需要國內先有人玩，並建立相關產業。其實不只小飛，老爺酒店集團執行長沈方正對主題旅遊的發展有相同體認，他指出台灣人自己要玩的講究，玩的有細節，有主題，產值才會慢慢浮現「因為有主題性的活動，不一樣的體驗，人會願意花更多錢來投入」。
雖然大部分人都跟極限運動沾不上邊，但小飛讚嘆台灣其實有很多可能出現在紅牛（Red Bull）極限運動影片裡令人驚嘆的場景，卻因為政府限制而缺乏相關產業，錯失了對全世界推廣台灣的好機會，也無法培養相關人才。
小飛就曾遇過有朋友對太魯閣的美景讚嘆不已，希望去太魯閣攀岩，但卻因為法令禁止而作罷。「他說『哇！這跟美國國家公園一樣厲害，而且在路邊而已。』小飛感嘆地說，「我覺得只要開放，全世界的人都會飛來台灣攀岩」。
儘管產業困境和限制重重，喜愛戶外活動的小飛還是堅定地推動國內戶外運動產業，他正在打造像家鄉北卡羅來納州一般的激流泛舟中心。「台灣有水，（高度）有落差，大部分的溪都是可以泛舟的。」小飛解釋台灣擁有發展泛舟活動的地形和潛力，這個台灣的激流泛舟中心能吸引觀光客來體驗並發展主題旅遊。「這不只是體驗和進階激流泛舟的訓練場所，同時也會有各種戶外設施和活動給一般民眾參與」，除了推動泛舟，小飛也將泛舟中心視為台灣戶外產業的起跑點。
定居台灣12年，小飛從開拓山林秘境到建立台灣戶外產業，昔日的背包客開始用另一種角度讚嘆台灣的山林之美，「我不認為台灣是地形不夠美，或是不夠有意思」。他期待國內能克服保險以及政府對水域和山林的管制，有朝一日，台灣也做出頂級的戶外行程。小飛眼睛綻出光芒，同時展開他腦中的夢幻行程「像是早上坐直升機垂降在溪谷間，然後泛舟、露營，還有泡野溪溫泉」。