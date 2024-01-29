蘋果前總監操刀、又有科技巨頭撐腰！AI Pin是神作還是最蠢發明？

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AI Pin來自新創公司「hu.ma.ne」，2位創辦人Imran Chaudhri和Bethany Bongiorno不僅是共枕眠的夫妻，過去也都是蘋果公司（Apple）的員工。其中，丈夫Chaudhri在蘋果有20年的資歷，曾任設計總監，參與過蘋果所有產品的專案，同時也是個擁有上千專利的發明家；而妻子Bongiorno也曾任蘋果軟體工程總監8年的時間，夫妻倆帶著蘋果的DNA，在疫情期間創立hu.ma.ne，公司理念致力打造自然且人性化的創新科技，讓人與人之間重新產生新的連結，推出第一項產品AI Pin，便成功吸引業界關注。
AI Pin為獨立人工智能裝置，裝置本身沒有任何螢幕或按鈕，全依靠語音、相機、手勢等操控，並將資訊「投影」在手掌上互動 。裝置共有全黑、白色銀邊、黑色銀邊等3種顏色可以選擇，整體可拆分成迷你電腦與電池2大部分，兩者以磁吸方式結合，可配戴在衣服身上。AI Pin自帶網路功能，服務商為美國第三大服務公司T-Mobile，裝置上方帶有廣角鏡頭的相機可拍照錄影或掃描，側邊還有喇叭可播放音樂。為避免濫用，裝置上方邊緣的燈號會隨著指示的不同亮出相應的燈號，稱為「信任指示燈」，綠色代表正在錄影或拍照、紫色表示正在通話、橘色是指使用麥克風中、白色是掃描、彩色則顯示開機狀態。
裝置內建獨立AI系統，會自動判斷用戶需求採用相應AI，不必透過應用程式來達成目標。Chaudhri於發表會上，將手掌攤開，只見別針開始投射選單在手掌上，食指與大拇指做出「捏」的動作，即可切換或執行指令，像是時鐘、天氣、日期、搜尋附近店家等。與此同時，也可透過不同手勢達成指令目標，Chaudhri將畫面停在音樂播放器，展示向左微翻可回放前一首歌曲、向右可跳至下一首、向下則暫停音樂。
上述不論是畫面投射，抑或是手勢指令，皆驚艷四方，不過更令人眼睛為之一亮的還在後頭，「AI Pin」因導入大型語言模型GPT-4，用戶可透過自然語言對其下指令，宛如「隨身ChatGPT」，像是詢問「下一次日蝕是何時？在哪可以看得最清楚」，AI Pin都能迅速回覆完整資訊。不過這還只是基本，Chaudhri在發表會上對著裝置說「幫我跟Andrew說我今晚會過去，語氣聽起來興奮一點」，AI Pin隨即成功傳送符合指令的訊息。此外，在與外國人對話時，也能輕鬆說出目標語言，實現即時翻譯。
是神作？還是最蠢發明？AI Pin批評聲浪不斷
AI Pin將在今年3月於美國上市，其中系統所使用的AI，即來自Open AI與微軟的合作，由此可見AI大趨勢已逐漸從雲端伺服器，推進至AI邊緣運算。這款外型無螢幕的穿戴裝置歷時三年多才完成，如今搭上AI熱潮順風車引起全球關注，批評與質疑聲浪卻也接踵而至。Chaudhri曾表示，AI Pin注重隱私，不像Google home、Alexa或Siri，有特別的喚醒詞，也就是說，裝置並不會總是聆聽使用者對話或錄音，然而有國外有分析師卻不解，使用者與AI Pin的互動方式除了包括觸控手勢、雷射投射器外，還有語音，此處與公司強調AI Pin不會全程聆聽用戶對話、沒有喚醒詞等說法相互矛盾。
此外，也有國內YouTuber提到，透過語音指示AI Pin傳送訊息，中間經歷的過程與花費的時間不會比使用智慧型手機來得少，再者，當使用者處於較為吵雜的環境時，還要確認AI Pin能否跨越障礙收到指示並達成目標。至於在照相與錄影方面，Chaudhri在發表影片上表示AI Pin能拍出美麗動人的相片，然而事實上，裝置上的相機畫質與時下智慧型手機相差甚遠，甚至只能與第一代GoPro比擬。
在翻譯功能上，雖標榜「即時翻譯」，但在發表會上的翻譯速度與使用手機翻譯速度差不多，影片上可見使用AI Pin的兩個人，在透過翻譯交流時，中間相隔一段尷尬的等待期，此功能尚待突破；這位YouTuber也提到，AI Pin的掃描功能也有瑕疵，當Chaudhri要求裝置掃描「手上的杏仁果富含多少蛋白質」時，掃描到的數量不代表實際數量，一杏仁果底下可能還藏了2至3顆，AI Pin卻僅能掃描到表面得數量，正確率有待確認。
最令人詬病的是，AI Pin的售價699美元起跳，相當於新台幣2萬2000元，在未被主流市場完全接納或是取代智慧型手機的階段，使用者還要額外花費與既有智慧型手機價格相當的價錢購買，其功能與便利性卻與手機沒什麼不同。
AI超殺應用！和碩等7檔概念股總盤點
無論如何，隨著AI Pin的橫空出世，包括PC、NB手機、穿戴裝置、汽車喊智慧家電等終端應用，都有望迎來蓬勃發戰，因此近來市場也開始尋找有機會受惠的相關概念股，像是光感測元件、微投影、電池等，皆為潛在供應鏈，近日傳出和碩獨家取得代工訂單，華晶科、揚明光、菱生、鈺太、美律、英濟等6檔概念股後市表現也同樣受矚。
AI Pin被譽為是繼蘋果iPhone後，下一個革命性的科技新品，創意的發明贏得科技大咖的青睞，2023年人工智慧領域聲量最大的Open AI執行長奧特曼就是AI Pin的最大股東，其中包括微軟、VOLVO、還有Salseforce也都在投資者行列。未來是否真能取代智慧型手機，仍是未知數，然而，它似乎已為人類描繪更自然與方便的未來。