網紅大鬧全聯、家樂福！90度鞠躬道歉 坦言衝動：一時興起才拍片
超過6千人追蹤的小網紅「詹姆士」，拍片示範如何在賣場吃到飽，包括直接打開零食、飲料試吃，再原封不動擺回架上，並嘻皮笑臉稱「反正不會被發現」，一連串的不良行為引起網友撻伐，兩人29日被警方帶回刑事局訊問，詹姆士晚間訊後步出刑事局，面對鏡頭90度鞠躬向社會大眾、全聯及家樂福道歉，表示針對行為相當後悔，未來會配合警方調查，也會負起責任跟全聯、家樂福討論補償。
記者孫唯容／綜合報導
根據檢警調查，詹姆士到全聯、家樂福，打開食品、飲料食用後又隨即將商品塞回貨架上，還大言不慚地說「吃不喜歡就放回去」，引發社會各界撻伐；詹姆士及賴姓攝影師（29歲）二度拍攝影片鞠躬道歉，業者表示堅持提告、絕不和解，社會大眾也不買單。
刑事局表示，當時除了他與攝影師之外，現場還有6人，自己吃完食品及飲料後，其他人再放進購物籃內結帳，後續警方也將6人列為關係人，將依序通知6人到案說明。
詹姆士向警方供稱，他去全聯、家樂福拍片之目的，就是為了要漲粉，如此一來就會有人來看他直播。詹姆士29日晚間結束警方訊問後，帶著口罩與賴姓攝影師步出刑事局，詹姆士接受媒體採訪時，先向全台灣的社會大眾、所有被誤導的粉絲與全聯及家樂福道歉，接著在鏡頭前90度鞠躬，後續會全力配合警方調查，也一定會負起責任，跟全聯、家樂福討論和解補償。