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不只泰勒絲受害！深偽色情影像泛濫　美國僅9州立法禁合成影像

▲流行天后泰勒絲遭「深偽」（deepfake）技術合成的不雅照在社群平台上氾濫，掀起又一波要求美國政府立法監管的呼聲。（圖／美聯社）
▲流行天后泰勒絲遭「深偽」（deepfake）技術合成的不雅照在社群平台上氾濫，掀起又一波要求美國政府立法監管的呼聲。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

生成式人工智慧（AI）技術成長迅速，但深偽技術（Deepfake）的誕生卻造成許多移花接木的合成裸照或色情影片，近日流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）成為最新受害者，但社群平台X花了17個小時才下架刪除這些偽造不雅照，消息震驚白宮政治圈，對於使用這類新興技術的立法監管呼聲也再度出現。

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自本月24日起，大量利用深偽技術產生的「泰勒絲不雅照」在X平台（前稱推特）上累積超過2千多萬次觀看數，憤怒的粉絲們更發起「保護泰勒絲」（protect Taylor Swift）要求平台下架相關影像，直到日前X平台才暫時封鎖「Taylor Swift」等關鍵字和搜尋結果，避免合成照遭繼續轉傳。

▲西洋流行天后泰勒絲近期深偽不雅照瘋傳，社群平台X目前以封鎖相關搜索結果來止血。（圖／翻攝自X）
▲西洋流行天后泰勒絲近期深偽不雅照瘋傳，社群平台X目前以封鎖相關搜索結果來止血。（圖／翻攝自X）
美國維吉尼亞大學法學院教授西特倫（Danielle Citron）指出，這類色情深偽網路攻擊的目標不只發生在好萊塢女演員、歌手或政治人物，普通人如教師、護士、記者或甚至未成年人都會受到影響，「泰勒絲有成千上萬名忠實粉絲能幫忙檢舉、下架假影像，但大多數的受害者只能靠自己。」

《CNN》指出，去年紐澤西州威斯特菲德高中（Westfield High School）一名女學生和其他30名女同學的照片就遭到偽造合成並流傳至網路上，其母親發現背後疑似是社區內的男同學未經女生同意下生成了這些圖像，隨後母女便串連其餘女性發起聯邦立法運動，試圖要求政府打擊AI生成色情圖片的問題。

然而目前美國僅有9個州政府制定了相關法律，禁止民眾生成、使用或共享未經當事人同意的深偽技術合成圖像或影音，但在聯邦層面則仍沒有相關打擊AI生成圖像的法律。

▲美國今年初有名母親利用深偽（Deep Fake）換臉技術，因替女兒的啦啦隊對手偽造不雅照遭逮捕。（圖／取自《Pexel》）
▲美國2021年初一名母親利用深偽換臉技術，製造女兒啦啦隊對手的不雅照因此遭逮捕。（圖／取自《Pexel》）
西特倫教授表示，這種行為目前無法依《兒童色情法》相關法條進行起訴與處分，但如果要以「過程中未發生兒童性虐待」開脫也並對，因為被羞辱、被當成（性）物品對待，都是嚴重破壞受害者的社會自尊。

目前許多專家呼籲的是修改《通信規範法》（Communications Decency Act）第230條，要求社群平台必須對用戶上傳的內容負起責任，也有國會議員提出《預防親密圖像深度偽造法案》（Preventing Deepfakes of Intimate Images Act）目前已進入眾議院司法委員會的審查階段。

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