不只泰勒絲受害！深偽色情影像泛濫　美國僅9州立法禁合成影像

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美國維吉尼亞大學法學院教授西特倫（Danielle Citron）指出，這類色情深偽網路攻擊的目標不只發生在好萊塢女演員、歌手或政治人物，普通人如教師、護士、記者或甚至未成年人都會受到影響，「泰勒絲有成千上萬名忠實粉絲能幫忙檢舉、下架假影像，但大多數的受害者只能靠自己。」
《CNN》指出，去年紐澤西州威斯特菲德高中（Westfield High School）一名女學生和其他30名女同學的照片就遭到偽造合成並流傳至網路上，其母親發現背後疑似是社區內的男同學未經女生同意下生成了這些圖像，隨後母女便串連其餘女性發起聯邦立法運動，試圖要求政府打擊AI生成色情圖片的問題。
然而目前美國僅有9個州政府制定了相關法律，禁止民眾生成、使用或共享未經當事人同意的深偽技術合成圖像或影音，但在聯邦層面則仍沒有相關打擊AI生成圖像的法律。
西特倫教授表示，這種行為目前無法依《兒童色情法》相關法條進行起訴與處分，但如果要以「過程中未發生兒童性虐待」開脫也並對，因為被羞辱、被當成（性）物品對待，都是嚴重破壞受害者的社會自尊。
目前許多專家呼籲的是修改《通信規範法》（Communications Decency Act）第230條，要求社群平台必須對用戶上傳的內容負起責任，也有國會議員提出《預防親密圖像深度偽造法案》（Preventing Deepfakes of Intimate Images Act）目前已進入眾議院司法委員會的審查階段。