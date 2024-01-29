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全球晶片廠營收大洗牌！英特爾淘汰三星登第一　輝達年增8成排第3

▲根據研調機構Counterpoint Research的最新數據顯示，英特爾（Intel）去年營收雖下降15%，但仍以505億美元之姿成為2023全球晶片廠營收第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據研調機構Counterpoint Research的最新數據顯示，英特爾（Intel）去年營收雖下降15%，但仍以505億美元之姿成為2023全球晶片廠營收第一。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

根據研調機構Counterpoint Research的最新數據顯示，由於記憶體晶片和晶片市場低迷，三星（Samsung）不再是全球最大的半導體晶片公司，其半導體晶片部門收入下降至434億美元，英特爾（Intel）去年營收也有下降，但降幅沒有那麼大，以505億美元之姿成為2023全球晶片廠營收第一。

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以營業額來說，台積電去年營收高達693億美元，應是全球半導體公司的首位，然而，晶圓代工公司通常不會被列入市調公司半導體營業額排行榜內，故台積電未能入榜。

資料顯示，三星電子半導體晶片部門的收入從2022年的702億美元，下降至2023年的434億美元，年降幅高達38%，直接從冠軍寶座掉至第2名。英特爾年營收也從598億美元降至505億美元，降幅15%，躍升全球晶片廠營收冠軍。

▲（圖／擷取自Counterpoint） Research
▲2023全球晶片廠營收大洗牌。（圖／擷取自Counterpoint） Research

除了前兩名對調之外，營收前20排名有迎來大洗牌。其中，原本在第10名的輝達（NVIDIA），2023年營收大幅成長86%，達到303億美元，排名直接上升7個名次至第3名。

高通（Qualcomn）從第3名降至第4名，營收302億美元（台幣9430億元），年降17%；博通（Broadcom）則憑藉300億美元的收入，守住第5名；超微（AMD）的收入略降4%，同樣維持第7名位置；SK海力士的營收為236億美元，年降33%，排名從第4降至第3。

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