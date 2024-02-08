沒有周星馳陪過年！CATCHPLAY首播台味電影　注意這部有激烈床戲

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2020年美國災難驚悚片《天劫倒數》由雷克羅曼沃執導，傑瑞德·巴特勒、莫蓮娜·芭卡琳、史考特·葛倫、安德魯·巴赫勒和大衛·丹曼主演。故事描述：一顆彗星的碎片將對地球造成前所未有的浩劫，迫使一名父親（傑瑞德·巴特勒飾）攜家帶眷、試圖逃到庇護所當中。
旅美棒球好手郭泓志登大銀幕！《我最愛的笨男人》全台首播 2月9日除夕21:00
張喻閔執導義氣電影《我最愛的笨男人》，范逸臣、姚淳耀、郭泓志聯合主演；描述外表看似火爆凶狠的西屯阿全（范逸臣飾），和他的好兄弟阿鬼（姚淳耀飾）、龍仔（郭泓志飾）一起闖蕩江湖；一次意外，他們的老大過世後，悲傷的阿全在喪禮上邂逅酒家女貝貝（劉奕兒飾），苦苦追求的結果卻是真心換絕情。當阿全還在為情所困時，老大留給阿全的最後一塊地卻受人覬覦、危機四伏。
搶救摯愛潔西卡·艾芭！傑森·史塔森《極速秒殺2》刺激開戰 2月10日初一21:00
2016年動作驚悚片《極速秒殺2》由丹尼斯·甘塞爾執導，傑森·史塔森、潔西卡·艾芭、湯米·李·瓊斯、楊紫瓊和山姆·哈茲爾丁主演。劇情描述：「退休殺手」亞瑟·畢夏（傑森·史塔森飾）離開江湖5年以後，又被昔日的仇家盯上了！過去的仇人綁架他的摯愛，使他不得不重操舊業，執行一連串高難度的暗殺任務。
犯罪懸疑台劇《非殺人小說》！看劉冠廷拼湊真相、緝兇 2月11日初二21:00
金獎導演柯貞年與王牌監製王小棣懸疑推理新作《非殺人小說》，劉冠廷、隋棠、王淨領銜主演。劇情描述：萬年臨演東東 （劉冠廷飾）與鄰居空姐林夢（隋棠飾）一夜激情後，竟發現對方斷氣身亡，東東除了不能被女友小路（王淨飾）發現，還得隱瞞在現場的事實，並試圖找出隱匿公寓的凶手，過程中卻意外挖出一個個不能說的祕密。
大人小孩都瘋狂的超夯動畫！《SPYxFAMILY 間諜家家酒 S2》新一季全台首播 2月8日起至2月13日每晚8點
《SPY×FAMILY 間諜家家酒 Part2》改編自漫畫家遠藤達哉的同名漫畫。由WIT STUDIO、CloverWorks聯手負責製作。故事講述：隸屬於西國情報局的間諜「黃昏」，奉命調查東國政治家「戴斯蒙德」。為此他必須在一週內組好家庭，於是黃昏扮起精神科醫生「洛伊德」，然而他找到的女兒「安妮亞」是會讀心的超能力者、妻子「約兒」則是位暗殺者，3人互相隱瞞真實身分，虛假的家庭生活就此展開。
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