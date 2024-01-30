火箭軍遭整肅、落馬者再+1！火箭院前院長王小軍　政協委員被拔

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此外，王小軍著名的還有曾是「長征七號」運載火箭總指揮，並任中國運載火箭技術研究院院長，是中國知名的航天火箭專家。而中國運載火箭技術研究院則隸屬於中國航天科技集團，是中國歷史最久、規模最大的相關武器研製生產基地。
2023年1月，政協第十三屆全國委員會常務委員會第二十五次會議，通過了中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員名單，王小軍在列；然而，時隔僅1年，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧就在29日召開的政協會議上，宣布撤銷王小軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定。
中國運載火箭技術研究院的官網，領導層已無王小軍相關資訊，院長一職則由二十屆中央候補委員、航天科技集團總經理張忠陽兼任。
中國政軍高層近日頻傳大地震，去年12月29日全國人大常務委員會才撤銷了9名高階將領的代表資格，其中就有5人與火箭軍有關，分別是火箭軍原司令員李玉超（上將），火箭軍原司令員周亞寧（上將），火箭軍原參謀長、副司令員李傳廣（中將），火箭軍原裝備部部長呂宏（少將），以及火箭軍前副令員、後轉任中央軍委聯合參謀部副參謀長的張振中（中將）。
中國解放軍、特別是火箭軍遭遇人事大清洗的傳聞已持續數月，近日甚至還遭外媒爆料因貪腐嚴重，出現飛彈以水而非燃料裝填、大片飛彈發射井無法有效運作的情況，另有多名軍工巨頭也捲入火箭軍腐敗案，如開頭所述的吳燕生、劉石泉、王長青。