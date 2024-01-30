恆大遭清盤之際！中國「經濟沙皇」疾呼：支持上市公司以穩定市場
香港法院29日下令對中國恆大集團進行清盤，消息一出，恆大系股價大跌，恐對中國本就已搖搖欲墜的金融市場，形成進一步的打擊。在中國股市經歷暴跌並持續動盪之際，中國國務院副總理、主管財政金融的「經濟沙皇」何立峰，也在同一天呼籲對上市公司提供更多的支撐，以穩定資本市場。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《美國之音》、《路透社》等外媒報導，何立峰週一在推動上市公司高品質發展的全國影片裡，要求認真解決上市公司發展所面臨的困難和問題，加大對優質上市公司的支持力度，以助信心提振、資本市場穩定和經濟高品質發展。
何立峰也強調，上市公司是經濟高品質發展的「重要微觀基礎」，有助於高科技自立自強，並加速建立現代化產業體系，進一步增強市場信心。至於房地產融資部分，何立峰則指出，各地應抓緊建立並高效運轉房地產融資協調機制，盡快推動房地產融資具體項目落實，堅決防止出現新的「違規挪用預售資金」等情況。
何立峰發表上述言論之際，香港高等法院剛裁決恆大集團資不抵債，幾經拖延仍拿不出明確的債務重組方案，因此頒布清盤令，再次重挫各界對中國房地產業的信心，有分析認為，此舉將對中國金融和房地產市場形成新的壓力，特別是在經過各大房企接連「暴雷」的2023年。