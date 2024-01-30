今起逐日回暖「高溫飆30度」！北台灣週五迎變天 降雨熱區曝光
全台變暖了！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今（30）日開始全台各地氣溫逐日漸升，白天天氣「溫暖如春」、早晚涼，好天氣一路持續到週五（2月2日），北台灣受一小股東北風影響，導致氣溫微降，但到了週六又再度轉為「溫暖如春」的天氣。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，根據觀測資料顯示，今晨東部海面有低雲，西半部有低雲或霧，東部海面有降水回波、西北部有零星回波，因此台東降雨明顯，苗栗降雨則零星少量，桃園地區已出現濃霧，截至5時13分，各地區平地最低氣溫約在14、15度。
吳德榮根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬指出，今日至週四（2月1日）逐漸轉變為「高壓迴流」型態，風向轉東南風，氣溫逐日漸升，白天天氣「溫暖如春」、早晚涼，西半部天氣晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬地區易起霧。今日各地氣溫為北部14至27度，中部15至28度，南部15至30度，東部15至28度。
最新模式模擬顯示，週五（2月2日）有一小股東北風，對台灣影響輕微，北海岸、東半部地區有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫微降，其他各地仍是穩定偏暖的天氣。週六至下週一（2月3日至5日）各地再度轉為「溫暖如春」的天氣，天氣晴朗穩定；東半部偶有局部短暫雨的機率。至於下一波鋒面及冷空氣，將影響春節前後的天氣，但抵達時間及強度，目前各國模式顯示不一致，且都在大幅調整中，因此「言之過早」、不如繼續觀察。