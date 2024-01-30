吳宗憲上《夜夜秀》超敢講！認了演藝圈形象最爛　爆料整集狂消音

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒想到憲哥後來還是履行承諾擔任最後一集的嘉賓，憲哥出場就獲得觀眾歡呼，沒拿麥克風就說「我今天是來看你們的，不是你們來看我，因為現在沒有人看電視，我要來看看本來看電視的人都跑到哪裡去了？你們跑到這邊來！你們甚至還買票」還調侃賀瓏坐在主持人位置是坐錯，讓全場笑翻。
憲哥一坐下來就開始講個不停，一開始就先爆料，表示有一位新加坡天后，上了我的節目之後，被男主持人欺負了，那個男主持人真不幸就是我，從她出道到他變成天后到嫁人又生小孩，後來我覺得只是語言上不通的問題，我的視角是這樣，結果就XXXXX（消音）了啦，真的就XXXXX（消音）」。
談到演藝圈，憲哥又聊到去年的MeToo事件「我這個人就愛雪中送炭，我們講真心話，熱愛藝能界這個大環境，我把每一個人都當作兄弟姐妹，演藝圈裡面MeToo事件不是一個一個出來麻，我還要被人家點名，但我一個人沒有站得很穩，沒有保守我應該有的本分的話，我現在不就是出事了嗎？」
憲哥說「你們以為我不知道嗎？藝能界裡面，我的形象是最爛的，但是我們家的道德標準高於一切」賀瓏則發問「為什麼你的形象會最爛呢？」憲哥則回應「因爲舞台上的表演，我們在台上就是要互轟啊，你們的來賓坐在這裡，他講了什麼話，你們配合在那裡笑，這是表演的一種麻！」憲哥強調「因為很簡單，在舞台上人家講了這個話，你們陪笑或者做效果，竟然會是這樣一個結果，我也替你們抱不平，也希望這個事情就這樣過去了，因為我出的事情更大條」。
影片曝光之後，不少觀眾紛紛回應「先不論憲哥現在講的話好不好笑，或是年輕人肯不肯買單，在出事後作為第一個上節目的來賓，而且又是在綜藝主持方面具有歷史地位的一位老大哥，願意在這種時候上節目幫後輩加油打氣，是該給予肯定」、「我先不管你喜不喜歡憲哥，但是你不可否認他有強大的抗壓性跟智慧性，真的是演藝圈的溫暖老大哥」、「好好笑，整集狂消音快笑死」。