馬斯克：Neuralink首度對人腦植入晶片

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Neuralink的雄心願景是要增強人類能力，治療肌萎縮性脊髓側索硬化症(漸凍症，ALS)和帕金森氏症等神經系統疾病，有朝一日或許能在人類與人工智慧(AI)之間實現一種共生關係。
馬斯克在舊稱推特的X平台發文說，「昨天第一個人類接受了Neuralink的植入，而且復原良好」。「初步結果顯示神經脈衝的檢測具有希望」。
這家新創公司去年表示，已獲美國食品暨藥物管理局(FDA)批准、執行大腦晶片的人體試驗。
Neuralink的技術主要是藉由侵入性手術，將一種名為「Link」的大腦植入物放到大腦裡面。
根據數據公司Pitchbook表示，總部位於加州的Neuralink去年員工超過400人，並已籌資至少3.63億美元。
雖然馬斯克贏得了大多數的頭條新聞關注，但他並未唯一試圖在這個領域取得成果的人。這個領域的正式名稱為「腦機」(brain-machine)或「腦機介面」(brain-computer interface，BCI)研究。
馬斯克據傳已經和腦部晶片新創公司Synchron洽談投資事宜。
和Neuralink的「Link」不同，Synchron的植入物版本並不需要進行開顱手術來安裝。
這家位於澳洲的公司已在2022年7月，首度對一名患者植入了他們裝置。
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