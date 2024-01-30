日職／罕見！「令和怪物」佐佐木朗希退出工會 事務局長坦言遺憾
日本職棒有「令和怪物」美名的年輕好手佐佐木朗希，日前和母隊千葉羅德海洋總算談妥新賽季合約，免於「自費春訓」的窘境，佐佐木朗希也成為12支日職球團中，最晚完成換約的選手。而佐佐木朗希先前也被日媒報導指出，已經退出日職的選手工會，日職球員工會事務局長森忠仁昨天受訪時坦言，佐佐木朗希已經退出工會，讓他感到相當遺憾。
記者陳品翔/綜合報導
根據《體育日本》報導，球員工會是為了提高球員地位而成立的工會，該團體也在全國各地舉行棒球課程等活動，除退伍軍人等特殊情況外，大多數球員都是自願加入的，休賽季前往大聯盟加盟洛杉磯道奇隊的山本由伸，離開了球員工會，但年輕球員的離開非常罕見，森幹事長說到：「球員工會的成員團結起來，改變了很多事情，包括了FA制度等。我們前輩們團結起來，取得了許多成就，佐佐木君即使退出，也可以使用這些制度，是什麼讓你想到的？放棄它？」森忠仁說到。
去年12月有日媒報導指出，即便大聯盟入札制度規定時間已過，佐佐木朗希仍向羅德提出要求，想要挑戰大聯盟，球團認為還需要更多時間協商，這也是雙方先前可能遲遲未談妥合約的原因。甚至，佐佐木朗希先前更被《週刊文春》爆料，退出了幾乎所有球員都會參加的日本職業棒球選手協會，如今此爆料也獲得工會事務局長證實，也讓他的名聲受到不小影響，許多前輩都對佐佐木朗希的行為感到不滿。
佐佐木朗希最大的問題在於3年的一軍生涯中，沒有一年是完整出賽，本賽季就因左斜腹肌肉拉傷，3度脫離一軍賽場，生涯單季最多投球局數為前年的129.1局，他需要更多時間來證明自己的身手，同時能夠擺脫傷痛。本季佐佐木朗希替羅德出賽15場，共計主投91局，拿下7勝4敗、防禦率1.78成績，送出135次三振、被打擊率為0.161，每局被上壘率為0.75。