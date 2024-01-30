台股早盤開低走高 美超微上修財測！台股AI與矽智財氣勢如虹
市場等待本周重量級法說會登場，而美超微上修全年財測，不僅盤後股價漲10%，輝達也跟著報喜，美股四大指數昨（29）日皆收漲，台北股市今（30）日開低走高，早盤一度跌40點，下殺到18079點，但隨後拉抬到盤上18134點附近。權值王台積電早盤弱勢，但AI概念股強強滾，緯創、廣達與技嘉漲1到2%多，矽智財與IC設計的股王世芯、巨有、金麗科、M31與智原也多有表現。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數29日上漲224.02點，或0.59%，收38333.45點；標普500指數上漲36.96點，或0.76%，收4927.93點；那斯達克綜合指數上漲172.68點，或1.12%，收15628.04點；費城半導體指數上漲46.17點，或1.06%，收4,388.28點。
台北股市今日開低走高，早盤一度跌40點，下殺到18079點，但隨後拉抬到盤上18134點附近。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤弱勢跌5元，來到642元附近，跌幅0.4%。同樣為晶圓代工的聯電則漲0.5%，世界先進跌0.8%、力積電跌0.5%。其他重要電子股，如聯發科拉回後反彈，今強勢漲1%以上，來到950元。宏碁、南亞科、日月光都走跌0.5%以上，旺宏跌1%多。
台灣人梁見後創辦的AI伺服器大廠美超微（Super Micro）上修全年財測，上季財報和本季財測均優於市場預期，股價在周一美股盤後交易大漲超過10%，而美超微採用輝達晶片，輝達也大漲1.5%，帶動台灣AI相關供應鏈。指標股緯創、廣達漲逾1%，技嘉漲2.5%。
另外，散熱模組也跟著漲，奇鋐、業強漲5到6%，廣運、協禧、力致漲3%多。矽智財概念股同樣紅通通，巨有科技漲逾4%、金麗科與M31漲2%，力旺、股王世芯與智原漲1%多。而IC設計強勢漲多，包括神盾與信驊也漲2到3%。