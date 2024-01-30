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新科技還是豆腐渣？竹籤代替鋼筋　重慶下水道井蓋「一掰就斷」

▲中國重慶有民眾近日開車不小心壓碎井蓋，下車查看發現異常，疑似是用竹籤代替鋼筋。（圖／翻攝自微博）
▲中國重慶有民眾近日開車不小心壓碎井蓋，下車查看發現異常，疑似是用竹籤代替鋼筋。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國重慶28日有民眾在網路上踢爆，當地一處下水道井蓋，疑似用竹籤代替鋼筋，用手一掰就斷，讓他質疑是否為豆腐渣工程，對此街道辦事處聲稱會著手調查。有當地傳媒透過井蓋上的標記聯繫到生產商，得知這是一種複合纖維製成的「輕型井蓋」，適合擺放在無大型車經過的路段或是綠化地帶，疑似是施工過程被擺錯。

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綜合《澎湃新聞》、《瀟湘晨報》等中媒報導，重慶市秀山縣中和街道廷昌街一處下水道，近日被民眾抓包，井蓋疑似用竹籤代替鋼筋，網傳影片顯示，一塊圓形下水道井蓋破裂後，露出裡面的竹籤，拍攝者單手輕輕一掰，竹籤便應聲斷裂。目擊此事的龍姓男子（化名）透露，當天他開著貨車路過廷昌街路段，車輛碾過時驚覺下水道井蓋被壓破了，立刻下車檢查，結果看到井蓋裡面露出的是竹籤，「我覺得奇怪，正常的不應該是鋼筋嗎？」

▲被壓裂的井蓋，裡面露出的是竹籤。（圖／翻攝自微博）
▲被壓裂的井蓋，裡面露出的是竹籤。（圖／翻攝自微博）
龍姓男子強調，他的車沒有超重，一開始重慶市秀山縣中和街道辦事處的工作人員表示，會跟負責的同事聯絡，如果情況屬實，後續會進行處理調查。

當地傳媒自行依照井蓋上的標誌，查詢到生產商的電話，對方透露，影片中的是一種輕型井蓋，使用複合纖維製成，適合擺放在無大型車經過的路段或是綠化帶，推測井蓋之所以被壓斷，可能是車輛過重、年久失修、或是施工方將井蓋放錯位置導致：「我們公司生產的井蓋都是經過國家標準認定的。」

不少中國民眾都在報導的留言區調侃道：「別問，問就是新科技」、「不然腰包怎麼鼓起來」、「我知道了，新材料高科技其實就是竹子」、「至少還有竹筋」、「不為安全，只為環保」。不過也有人指出真實用途：「無鐵化，沒人偷」、「為了防盜」、「不好置評，還是聽專家解釋」。

此外，也有不少人怒批：「豆腐渣工程一定要斷絕」、「路上的井蓋常常壞掉，不能及時發現真的很危險」、「這個應該放在綠化帶上的，怎麼會出現在馬路上，當時工程怎麼驗收的」、「綠帶也很危險吧，時間長了一踩就碎。」

1月29日，秀山縣住建委工作人員回應，已對同工程所涉及井蓋全面排查，確保民眾生命安全，如調查發現確有違法行為，將嚴肅處理。公開資訊顯示，井蓋按材質可分為金屬井蓋、高強度纖維水泥混凝土井蓋、樹脂井蓋、聚合物基複合材料檢查井蓋，一般採用圓形，依照材質和用途不同，可分別用於綠化帶、人行道、機動車道、碼頭、小巷等。

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