新科技還是豆腐渣？竹籤代替鋼筋　重慶下水道井蓋「一掰就斷」

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龍姓男子強調，他的車沒有超重，一開始重慶市秀山縣中和街道辦事處的工作人員表示，會跟負責的同事聯絡，如果情況屬實，後續會進行處理調查。
當地傳媒自行依照井蓋上的標誌，查詢到生產商的電話，對方透露，影片中的是一種輕型井蓋，使用複合纖維製成，適合擺放在無大型車經過的路段或是綠化帶，推測井蓋之所以被壓斷，可能是車輛過重、年久失修、或是施工方將井蓋放錯位置導致：「我們公司生產的井蓋都是經過國家標準認定的。」
不少中國民眾都在報導的留言區調侃道：「別問，問就是新科技」、「不然腰包怎麼鼓起來」、「我知道了，新材料高科技其實就是竹子」、「至少還有竹筋」、「不為安全，只為環保」。不過也有人指出真實用途：「無鐵化，沒人偷」、「為了防盜」、「不好置評，還是聽專家解釋」。
此外，也有不少人怒批：「豆腐渣工程一定要斷絕」、「路上的井蓋常常壞掉，不能及時發現真的很危險」、「這個應該放在綠化帶上的，怎麼會出現在馬路上，當時工程怎麼驗收的」、「綠帶也很危險吧，時間長了一踩就碎。」
1月29日，秀山縣住建委工作人員回應，已對同工程所涉及井蓋全面排查，確保民眾生命安全，如調查發現確有違法行為，將嚴肅處理。公開資訊顯示，井蓋按材質可分為金屬井蓋、高強度纖維水泥混凝土井蓋、樹脂井蓋、聚合物基複合材料檢查井蓋，一般採用圓形，依照材質和用途不同，可分別用於綠化帶、人行道、機動車道、碼頭、小巷等。